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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
10:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, когда завершится сделка по продаже «Ман Юнайтед» катарскому владельцу

Сделка по продаже «Манчестер Юнайтед» катарцу Джасиму бин Хамад Аль Тани не успеет завершиться до начала нового сезона Английской Премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает издание The Times.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По информации источника, процесс одобрения сделки займет от двух до трех месяцев. Начало нового сезона в чемпионата Англии запланировано на 11 августа. Таким образом в новый сезон «Манчестер Юнайтед» войдет со старыми владельцами. Ориентировочно сделка по продаже клуба будет завершена в сентябре.

Ранее сообщалось, что семья Глейзеров приняла предложение сына бывшего премьер-министра Катара о покупке клуба. Общая сумма сделки оценивается в шесть миллиардов фунтов.

Братья Аврам и Джоэл Глэйзеры приобрели «Манчестер Юнайтед» в 2005 году за 1,34 млрд долларов. С тех пор английский клуб пять раз становился чемпионом Англии, четыре раза побеждал в Кубке английской лиги и шесть раз завоевывал Суперкубок Англии. Также «макунианцы» трижды выходили в финал Лиги чемпионов и одержали одну победу в 2008 году.

В сезоне 2022/23 «Манчестер Юнайтед» занял третье место в чемпионате Англии, уступив чемпиону «Манчестер Сити» 14 очков.

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