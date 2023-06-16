Стало известно, когда завершится сделка по продаже «Ман Юнайтед» катарскому владельцу

По информации источника, процесс одобрения сделки займет от двух до трех месяцев. Начало нового сезона в чемпионата Англии запланировано на 11 августа. Таким образом в новый сезон «Манчестер Юнайтед» войдет со старыми владельцами. Ориентировочно сделка по продаже клуба будет завершена в сентябре.

Братья Аврам и Джоэл Глэйзеры приобрели «Манчестер Юнайтед» в 2005 году за 1,34 млрд долларов. С тех пор английский клуб пять раз становился чемпионом Англии, четыре раза побеждал в Кубке английской лиги и шесть раз завоевывал Суперкубок Англии. Также «макунианцы» трижды выходили в финал Лиги чемпионов и одержали одну победу в 2008 году.