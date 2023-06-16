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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
10:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Кварацхелия вошел в пятерку самых дорогих футболистов Серии А

Интернет-портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов итальянской Серии A.

НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Самым дорогим футболистом чемпионата Италии стал нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, его оценивают в € 120 млн. Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия занял четвертую строчку рейтинга самых дорогих игроков благодаря ценнику в € 85 млн.

В сезоне-2022/23 Кварацхелию признали лучшим игроком сезона Серии А. Он провел 42 игры во всех турнирах за «Наполи», забил 14 голов и сделал 14 результативных передач.

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