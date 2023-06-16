Кварацхелия вошел в пятерку самых дорогих футболистов Серии А

Самым дорогим футболистом чемпионата Италии стал нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, его оценивают в € 120 млн. Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия занял четвертую строчку рейтинга самых дорогих игроков благодаря ценнику в € 85 млн.

В сезоне-2022/23 Кварацхелию признали лучшим игроком сезона Серии А. Он провел 42 игры во всех турнирах за «Наполи», забил 14 голов и сделал 14 результативных передач.