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11:00 (мск), источник: Sportmail.ru

«Наполи» увеличит зарплату Кварацхелии в два раза

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия близок к продлению контракта с итальянским клубом. Об этом сообщает портал Calciomercato.

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Источник: Reuters

По информации источника, стороны достигли договоренности о подписания нового соглашения, по которому годовая зарплата 22-летнего грузина увеличится в два раза — до 2,5 млн евро.

Нынешний контракт Кварацхелии с «Наполи» рассчитан до лета 2027 года. Новое соглашение будет действовать до лета 2028 года.

Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» летом 2022 года. В текущем сезоне футболист провел за неаполитанский клуб 42 матча, в которых забил 14 голов и отдал 17 результативных передач.

В своем дебютном сезоне Кварацхелия помог «Наполи» завоевать первый за 33 года чемпионский титул в Серии А.

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