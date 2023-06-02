«Наполи» увеличит зарплату Кварацхелии в два раза

По информации источника, стороны достигли договоренности о подписания нового соглашения, по которому годовая зарплата 22-летнего грузина увеличится в два раза — до 2,5 млн евро.

Нынешний контракт Кварацхелии с «Наполи» рассчитан до лета 2027 года. Новое соглашение будет действовать до лета 2028 года.

Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» летом 2022 года. В текущем сезоне футболист провел за неаполитанский клуб 42 матча, в которых забил 14 голов и отдал 17 результативных передач.