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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
09:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Левандовски сравнил «Барселону» и «Баварию»

Нападающий из Польши рассказал, что общего и различного в его бывшем и нынешнем клубах.

Барселона
БаварияЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски сравнил свою нынешнюю команду с «Баварией», за которую он отыграл 8 сезонов перед тем, как перейти в состав каталонцев.

«На организационном уровне все топ-клубы похожи. Я не замечаю большой разницы в этом вопросе — просто менталитет людей другой. Немцы отличаются от испанцев. В “Барселоне” люди улыбаются каждый день. Погода тоже помогает просыпаться с улыбкой на лице, даже когда накануне было тяжело», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.

В своем первом сезоне за «сине-гранатовых» польский форвард стал лучшим бомбардиром Ла Лиги (23 гола в 34 матчах), стал чемпионом Испании.

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