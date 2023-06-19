Левандовски сравнил «Барселону» и «Баварию»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски сравнил свою нынешнюю команду с «Баварией», за которую он отыграл 8 сезонов перед тем, как перейти в состав каталонцев.

«На организационном уровне все топ-клубы похожи. Я не замечаю большой разницы в этом вопросе — просто менталитет людей другой. Немцы отличаются от испанцев. В “Барселоне” люди улыбаются каждый день. Погода тоже помогает просыпаться с улыбкой на лице, даже когда накануне было тяжело», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.