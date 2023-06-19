Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико вышел из комы

«Понемногу он поправляется, и я с самого начала знала, что он будет двигаться вперед, потому что он чемпион», — сказала жена Рико, подтвердив, что футболист больше не находится под действием седативных средств и пришел в сознание.

28 мая Рико получил травму головы в результате падения с лошади. Ранее сообщалось о том, что спортсмен введен в искусственную кому.