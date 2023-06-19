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18:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико вышел из комы

Испанский телеканал Telecinco со ссылкой на супругу футболиста Альбу Силву сообщил, что вратарь вышел из комы и идет на поправку.

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Источник: AFP 2022

«Понемногу он поправляется, и я с самого начала знала, что он будет двигаться вперед, потому что он чемпион», — сказала жена Рико, подтвердив, что футболист больше не находится под действием седативных средств и пришел в сознание.

28 мая Рико получил травму головы в результате падения с лошади. Ранее сообщалось о том, что спортсмен введен в искусственную кому.

29-летний Рико выступает за «ПСЖ» с 2020 года. В прошедшем сезоне он не сыграл ни одного матча в составе парижан. Помимо парижского клуба, испанец выступал на родине за «Севилью» и «Мальорку», а также за английский «Фулхэм».

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