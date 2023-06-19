Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико вышел из комы
Испанский телеканал Telecinco со ссылкой на супругу футболиста Альбу Силву сообщил, что вратарь вышел из комы и идет на поправку.
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Испанский телеканал Telecinco со ссылкой на супругу футболиста Альбу Силву сообщил, что вратарь вышел из комы и идет на поправку.
«Понемногу он поправляется, и я с самого начала знала, что он будет двигаться вперед, потому что он чемпион», — сказала жена Рико, подтвердив, что футболист больше не находится под действием седативных средств и пришел в сознание.
28 мая Рико получил травму головы в результате падения с лошади. Ранее сообщалось о том, что спортсмен введен в искусственную кому.
29-летний Рико выступает за «ПСЖ» с 2020 года. В прошедшем сезоне он не сыграл ни одного матча в составе парижан. Помимо парижского клуба, испанец выступал на родине за «Севилью» и «Мальорку», а также за английский «Фулхэм».