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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщику «МЮ» запретили посещать матчи в Великобритании за высмеивание трагедии в «Хиллсборо»

Фанату клуба «Манчестер Юнайтед» запретили посещать любые матчи в Великобритании в течение четырех лет, сообщает сайт Английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед
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Источник: Reuters

Джеймс Уайт пришел на финальный матч Кубка Англии в футболке с номером 97 и надписью «Недостаточно». Такой шаг сочли указанием на количество болельщиков «Ливерпуля», погибших из-за давки на стадионе в Шеффилде 15 апреля 1989 года на стадионе «Хиллсборо».

Вынося болельщику приговор, окружной судья Марк Эббот сказал, что «трудно представить себе более оскорбительное упоминание катастрофы в “Хиллсборо”. После вынесения вердикта Уайт ухмылялся.

На ежегодном общем собрании АПЛ клубы единогласно согласились принять ряд новых мер по борьбе с неприемлемым ростом антиобщественного поведения, связанного с воспеванием, жестикулированием, граффити, оскорблениями в интернете и другими видами поведения, связанными с футбольными трагедиями. Действие будет сосредоточено на уголовном преследовании, нормативно-правовой среде, правоприменении, онлайн-злоупотреблениях, образовании и коммуникации.

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 Болельщику «МЮ» запретили посещать матчи в Великобритании за...
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