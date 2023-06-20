Болельщику «МЮ» запретили посещать матчи в Великобритании за высмеивание трагедии в «Хиллсборо»

Джеймс Уайт пришел на финальный матч Кубка Англии в футболке с номером 97 и надписью «Недостаточно». Такой шаг сочли указанием на количество болельщиков «Ливерпуля», погибших из-за давки на стадионе в Шеффилде 15 апреля 1989 года на стадионе «Хиллсборо».

Вынося болельщику приговор, окружной судья Марк Эббот сказал, что «трудно представить себе более оскорбительное упоминание катастрофы в “Хиллсборо”. После вынесения вердикта Уайт ухмылялся.