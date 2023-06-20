Болельщику «МЮ» запретили посещать матчи в Великобритании за высмеивание трагедии в «Хиллсборо»
Фанату клуба «Манчестер Юнайтед» запретили посещать любые матчи в Великобритании в течение четырех лет, сообщает сайт Английской Премьер-лиги.
Фанату клуба «Манчестер Юнайтед» запретили посещать любые матчи в Великобритании в течение четырех лет, сообщает сайт Английской Премьер-лиги.
Джеймс Уайт пришел на финальный матч Кубка Англии в футболке с номером 97 и надписью «Недостаточно». Такой шаг сочли указанием на количество болельщиков «Ливерпуля», погибших из-за давки на стадионе в Шеффилде 15 апреля 1989 года на стадионе «Хиллсборо».
Вынося болельщику приговор, окружной судья Марк Эббот сказал, что «трудно представить себе более оскорбительное упоминание катастрофы в “Хиллсборо”. После вынесения вердикта Уайт ухмылялся.
На ежегодном общем собрании АПЛ клубы единогласно согласились принять ряд новых мер по борьбе с неприемлемым ростом антиобщественного поведения, связанного с воспеванием, жестикулированием, граффити, оскорблениями в интернете и другими видами поведения, связанными с футбольными трагедиями. Действие будет сосредоточено на уголовном преследовании, нормативно-правовой среде, правоприменении, онлайн-злоупотреблениях, образовании и коммуникации.