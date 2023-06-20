Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Шотландия
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Норвегия
Кипр
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Молдавия
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Фарерские острова
Албания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Австрия
Швеция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Эстония
Бельгия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Венгрия
Литва
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Болгария
Сербия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Исландия
Португалия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Босния и Герцеговина
Люксембург
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Лихтенштейн
Словакия
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
3.06
Аяччо
Марсель
10
3.06
Осер
Ланс
13
3.06
Брест
Ренн
12
3.06
Лорьян
Страсбур
21
3.06
Монако
Тулуза
12
3.06
Нант
Анже
10
3.06
Ницца
Лион
31
3.06
ПСЖ
Клермон Фут
23
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
12:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Мбаппе думает, что соответствует критериям для получения «Золотого мяча»

Нападающий футбольного клуба «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе поразмышлял о своих шансах стать обладателем награды «Золотой мяч» в 2023 году. Он отметил, что соответствует критериям для ее получения.

ПСЖ
ФранцияЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Трудно говорить об индивидуальной награде, потому что в таком случае приходится выставлять себя напоказ, что не очень нравится широкой публике. Какие новые критерии? Показывать яркий футбол и играть важную роль на поле? Думаю, я им соответствую. Посмотрим. Выбор делают другие, но я все еще настроен оптимистично», — приводит слова Мбаппе L'Equipe с ссылкой на TF1.

Номинантов на получение «Золотого мяча» объявят 6 сентября. Церемония награждения пройдет 30 октября. Действующим обладателем награды является форвард клуба «Аль-Иттихад» француз Карим Бензема.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Винус Уильямс в 43 года одержала первую победу после травмы
Мбаппе: Обменял бы свой хет-трик в финале ЧМ на победу 1:0 с...
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь