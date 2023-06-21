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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
12:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Букайо Сака помог 26 семьям пострадавшим от землетрясения в Турции

Полузащитник футбольного клуба «Арсенал» Букайо Сака объединился с благотворительной организацией Big Shoe для финансирования постройки жилья 26 семьям, которые пострадали от землетрясения в Турции.

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Источник: Reuters

Сака внес вклад, заплатив жилье для пострадавших от катастрофы в Хатае, Адыямане, Кахраманмараше и Малатье на востоке Турции.

«Многие люди потеряли свои дома во время землетрясения в Турции. Таким образом, вместе с Big Shoe футболист профинансировал жилье для жертв: 26 пострадавших семей в настоящее время живут в контейнерах, включая спальни, гостиные, кухни и ванные комнаты», — написано в одной из соцсетей организации.

В прошлом году Сака профинансировал 120 операций для детей в Нигерии в сотрудничестве с этой же организацией.

«Я видел разрушительные новости в социальных сетях и по телевидению и сразу понял, что действительно хочу помочь людям, пострадавшим от этой трагедии. Возможность отдать что-то взамен для меня много значит», — сказал Сака о землетрясении в Турции.

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