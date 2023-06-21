Букайо Сака помог 26 семьям пострадавшим от землетрясения в Турции

Сака внес вклад, заплатив жилье для пострадавших от катастрофы в Хатае, Адыямане, Кахраманмараше и Малатье на востоке Турции.

«Многие люди потеряли свои дома во время землетрясения в Турции. Таким образом, вместе с Big Shoe футболист профинансировал жилье для жертв: 26 пострадавших семей в настоящее время живут в контейнерах, включая спальни, гостиные, кухни и ванные комнаты», — написано в одной из соцсетей организации.

В прошлом году Сака профинансировал 120 операций для детей в Нигерии в сотрудничестве с этой же организацией.