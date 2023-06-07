Холанд — самый дорогой футболист в мире

На втором месте в списке находится бразильский игрок клуба «Реал Мадрид» Винисиус Жуниор — его оценочная стоимость составляет 196,3 миллиона евро. На третьей строчке расположился Букайо Сака из клуба «Арсенал» с ценником в 195,8 миллиона евро.

Эрлинг Холанд уже стал победителем АПЛ и Кубка Англии в составе «Манчестер Сити». В сезоне-2022/23 Английской Премьер-лиги норвежец забил 36 голов в 35 матчах. 10 июня его команда сыграет в финале Лиги чемпионов с миланским «Интером».