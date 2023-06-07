Холанд — самый дорогой футболист в мире
Нападающий футбольного клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан самым дорогим футболистом по версии Международного центра спортивных исследований CIES Football Observatory, сообщает сайт организации.
Нападающий футбольного клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан самым дорогим футболистом по версии Международного центра спортивных исследований CIES Football Observatory, сообщает сайт организации.
Стоимость норвежского форварда, по оценкам центра, составляет 245,1 миллиона евро. Холанд единственный игрок, чья стоимость превысила 200 миллионов евро.
На втором месте в списке находится бразильский игрок клуба «Реал Мадрид» Винисиус Жуниор — его оценочная стоимость составляет 196,3 миллиона евро. На третьей строчке расположился Букайо Сака из клуба «Арсенал» с ценником в 195,8 миллиона евро.
Эрлинг Холанд уже стал победителем АПЛ и Кубка Англии в составе «Манчестер Сити». В сезоне-2022/23 Английской Премьер-лиги норвежец забил 36 голов в 35 матчах. 10 июня его команда сыграет в финале Лиги чемпионов с миланским «Интером».