Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Фиорентина
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
4.06
Удинезе
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
4.06
Лечче
Болонья
23
Футбол. Зарубежный
4.06
Аталанта
Монца
52
Футбол. Зарубежный
4.06
Рома
Специя
21
Футбол. Зарубежный
4.06
Милан
Верона
31
Все события
11:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Холанд — самый дорогой футболист в мире

Нападающий футбольного клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан самым дорогим футболистом по версии Международного центра спортивных исследований CIES Football Observatory, сообщает сайт организации.

Манчестер Сити
Реал
Арсенал
Наверх
Источник: Reuters

Стоимость норвежского форварда, по оценкам центра, составляет 245,1 миллиона евро. Холанд единственный игрок, чья стоимость превысила 200 миллионов евро.

На втором месте в списке находится бразильский игрок клуба «Реал Мадрид» Винисиус Жуниор — его оценочная стоимость составляет 196,3 миллиона евро. На третьей строчке расположился Букайо Сака из клуба «Арсенал» с ценником в 195,8 миллиона евро.

Эрлинг Холанд уже стал победителем АПЛ и Кубка Англии в составе «Манчестер Сити». В сезоне-2022/23 Английской Премьер-лиги норвежец забил 36 голов в 35 матчах. 10 июня его команда сыграет в финале Лиги чемпионов с миланским «Интером».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Холанд — самый дорогой футболист в мире
Загитова опубликовала дачные фото с лопатой и грядками
Фоторепортажи
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь