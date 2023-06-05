Холанд впервые в карьере выиграл «Золотую бутсу»
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал обладателем награды «Золотая бутса», вручаемой по итогу сезона лучшему бомбардиру европейских национальных чемпионатов. Об этом сообщает издание Marca.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал обладателем награды «Золотая бутса», вручаемой по итогу сезона лучшему бомбардиру европейских национальных чемпионатов. Об этом сообщает издание Marca.
22-летний норвежец в дебютном сезоне в АПЛ забил 36 голов, установив новый рекорд лиги по числу забитых мячей за сезон. В рейтинге «Золотой бутсы» Холанд получил 72 балла — по 36 голов в АПЛ умножены на два (коэффициент сложности турнира).
Второе место занял нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн — 30 голов, 60 очков. Третьим стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе — 29 голов, 58 очков. Прошлогодний обладатель награды Роберт Левандовски, перешедший перед началом сезона из «Баварии» в «Барселону», занял седьмое место — 23 гола, 46 очков.
Рейтинг «Золотой бутсы» по итогам сезона 2022/23:
Холанд стал первым обладателем «Золотой бутсы» из АПЛ с сезона 2013/14. Тогда престижную награду между собой разделили нападающий «Ливерпуля» Луис Суарес и нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду — 31 гол, 62 балла.