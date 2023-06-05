Текущие события
Футбол. Зарубежный
4.06
Удинезе
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
4.06
Лечче
Болонья
23
Футбол. Зарубежный
4.06
Аталанта
Монца
52
Футбол. Зарубежный
4.06
Рома
Специя
21
Футбол. Зарубежный
4.06
Милан
Верона
31
Футбол. Зарубежный
4.06
Вальядолид
Хетафе
00
Все события
15:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Холанд впервые в карьере выиграл «Золотую бутсу»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал обладателем награды «Золотая бутса», вручаемой по итогу сезона лучшему бомбардиру европейских национальных чемпионатов. Об этом сообщает издание Marca.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

22-летний норвежец в дебютном сезоне в АПЛ забил 36 голов, установив новый рекорд лиги по числу забитых мячей за сезон. В рейтинге «Золотой бутсы» Холанд получил 72 балла — по 36 голов в АПЛ умножены на два (коэффициент сложности турнира).

Второе место занял нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн — 30 голов, 60 очков. Третьим стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе — 29 голов, 58 очков. Прошлогодний обладатель награды Роберт Левандовски, перешедший перед началом сезона из «Баварии» в «Барселону», занял седьмое место — 23 гола, 46 очков.

Рейтинг «Золотой бутсы» по итогам сезона 2022/23:

  1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 36 голов, 72 балла;
  2. Харри Кейн («Тоттенхэм») — 30 голов, 60 баллов;
  3. Киллиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») — 29 голов, 58 баллов;
  4. Александр Лаказетт («Лион») — 27 голов, 54 балла;
  5. Виктор Осимхен («Наполи») — 26 голов, 52 балла;
  6. Джонатан Давид («Лилль») — 24 гола, 48 баллов;
  7. Роберт Левандовски («Барселона») — 23 гола, 46 баллов;
  8. Эннер Валенсия («Фенербахче») — 29 голов, 43,5 балла;
  9. Лаутаро Мартинес («Интер») — 21 гол, 42 балла;
  10. Лоис Опенда («Ланс») — 21 гол, 42 балла.

Холанд стал первым обладателем «Золотой бутсы» из АПЛ с сезона 2013/14. Тогда престижную награду между собой разделили нападающий «Ливерпуля» Луис Суарес и нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду — 31 гол, 62 балла.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Хэмилтон ужинал с Шакирой после Гран-при Испании
Футболист ЦСКА Кучаев женился на известной фигуристке
Фоторепортажи
8Звезды спорта на Мет Гала
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь