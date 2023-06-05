Холанд впервые в карьере выиграл «Золотую бутсу»

22-летний норвежец в дебютном сезоне в АПЛ забил 36 голов, установив новый рекорд лиги по числу забитых мячей за сезон. В рейтинге «Золотой бутсы» Холанд получил 72 балла — по 36 голов в АПЛ умножены на два (коэффициент сложности турнира).

Второе место занял нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн — 30 голов, 60 очков. Третьим стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе — 29 голов, 58 очков. Прошлогодний обладатель награды Роберт Левандовски, перешедший перед началом сезона из «Баварии» в «Барселону», занял седьмое место — 23 гола, 46 очков.

Рейтинг «Золотой бутсы» по итогам сезона 2022/23:

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 36 голов, 72 балла; Харри Кейн («Тоттенхэм») — 30 голов, 60 баллов; Киллиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») — 29 голов, 58 баллов; Александр Лаказетт («Лион») — 27 голов, 54 балла; Виктор Осимхен («Наполи») — 26 голов, 52 балла; Джонатан Давид («Лилль») — 24 гола, 48 баллов; Роберт Левандовски («Барселона») — 23 гола, 46 баллов; Эннер Валенсия («Фенербахче») — 29 голов, 43,5 балла; Лаутаро Мартинес («Интер») — 21 гол, 42 балла; Лоис Опенда («Ланс») — 21 гол, 42 балла.