Гвардиола в четвертый раз признан тренером сезона в АПЛ
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером сезона в АПЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером сезона в АПЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
52-летний специалист привел «горожан» к третьему чемпионскому титулу кряду. Под его руководством «Сити» одержал 28 побед при пяти ничьих и пяти поражениях.
«Я в восторге, это большая честь. Обещаю, что в следующем сезоне мы снова будем бороться за титул, чтобы еще больше возвеличить эту лигу», — сказал Гвардиола.
В борьбе за награду лучшему тренеру сезона испанец опередил Микеля Артету («Арсенал»), Роберто де Дзерби («Брайтон»), Унаи Эмери («Астон Вилла»), Эдди Хау («Ньюкасл») и Марко Силву («Фулхэм»).
Гвардиола удостоен этой награды в четвертый раз в карьере. По этому показателю он опередил Жозе Моуринью и Арсена Венгера и вышел на второе место в истории АПЛ. Лидером по числу таких наград является Алекс Фергюсон, получавший ее 11 раз.