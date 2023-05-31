Гвардиола в четвертый раз признан тренером сезона в АПЛ

52-летний специалист привел «горожан» к третьему чемпионскому титулу кряду. Под его руководством «Сити» одержал 28 побед при пяти ничьих и пяти поражениях.

«Я в восторге, это большая честь. Обещаю, что в следующем сезоне мы снова будем бороться за титул, чтобы еще больше возвеличить эту лигу», — сказал Гвардиола.

В борьбе за награду лучшему тренеру сезона испанец опередил Микеля Артету («Арсенал»), Роберто де Дзерби («Брайтон»), Унаи Эмери («Астон Вилла»), Эдди Хау («Ньюкасл») и Марко Силву («Фулхэм»).