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09:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Гвардиола в четвертый раз признан тренером сезона в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером сезона в АПЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

52-летний специалист привел «горожан» к третьему чемпионскому титулу кряду. Под его руководством «Сити» одержал 28 побед при пяти ничьих и пяти поражениях.

«Я в восторге, это большая честь. Обещаю, что в следующем сезоне мы снова будем бороться за титул, чтобы еще больше возвеличить эту лигу», — сказал Гвардиола.

В борьбе за награду лучшему тренеру сезона испанец опередил Микеля Артету («Арсенал»), Роберто де Дзерби («Брайтон»), Унаи Эмери («Астон Вилла»), Эдди Хау («Ньюкасл») и Марко Силву («Фулхэм»).

Гвардиола удостоен этой награды в четвертый раз в карьере. По этому показателю он опередил Жозе Моуринью и Арсена Венгера и вышел на второе место в истории АПЛ. Лидером по числу таких наград является Алекс Фергюсон, получавший ее 11 раз.

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