Холанд — первый в рейтинге футболистов по версии Goal

Первое место занял норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На второй строчке расположился его партнер по команде, бельгийский полузащитник Кевин Де Брейне. Замыкает тройку лучших бразильский нападающий клуба «Реал Мадрид» Винисиус Жуниор.

Завершившийся сезон-2022/2023 — дебютный для норвежского форварда в составе «горожан». В рамках только английской Премьер-лиги он забил рекордные 36 голов в 35 матчах. Всего у 22-летнего Холанда 52 мяча в 51 матче за «Сити» во всех турнирах.