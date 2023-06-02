Холанд — первый в рейтинге футболистов по версии Goal
Издание Goal на своем официальном сайте опубликовало рейтинг из 21 лучшего футболиста европейского сезона 2022/2023.
Издание Goal на своем официальном сайте опубликовало рейтинг из 21 лучшего футболиста европейского сезона 2022/2023.
Первое место занял норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На второй строчке расположился его партнер по команде, бельгийский полузащитник Кевин Де Брейне. Замыкает тройку лучших бразильский нападающий клуба «Реал Мадрид» Винисиус Жуниор.
Полностью топ-21 лучших футболистов сезона 2022/2023 по версии издания выглядит так:
Эрлинг Холанд — «Манчестер Сити».
Кевин Де Брейне — «Манчестер Сити».
Винисиус Жуниор — «Реал Мадрид».
Килиан Мбаппе — «ПСЖ».
Гарри Кейн — «Тоттенхэм».
Рональд Араухо — «Барселона».
Виктор Осимхен — «Наполи».
Роберт Левандовски — «Барселона».
Лионель Месси — «ПСЖ».
Марк-Андре тер Штеген — «Барселона».
Родри — «Манчестер Сити».
Мартин Эдегор — «Арсенал».
Хвича Кварацхелия — «Наполи».
Букайо Сака — «Арсенал».
Илкай Гюндоган — «Манчестер Сити».
Джуд Беллингем — «Боруссия» Дортмунд.
Антуан Гризманн — «Атлетико».
Натан Аке — «Манчестер Сити».
Карим Бензема — «Реал Мадрид».
Педри — «Барселона».
Ким Мин Джэ — «Наполи».
Завершившийся сезон-2022/2023 — дебютный для норвежского форварда в составе «горожан». В рамках только английской Премьер-лиги он забил рекордные 36 голов в 35 матчах. Всего у 22-летнего Холанда 52 мяча в 51 матче за «Сити» во всех турнирах.