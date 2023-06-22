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11:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Жена бывшего игрока «Барселоны» обвинила его в шантаже и угрозах

Жена экс-защитника «Барселоны» и сборной Франции Эрика Абидаля публично обвинила его в шантаже и угрозах. Об этом сообщает портал GFNF.

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Источник: AP 2022

43-летний Абидаль женился на Хэйет Кебир в 2007 году, пара воспитывает пятерых детей. В 2021 году Абидаль и Кебир начали бракоразводный процесс после измены игрока с футболисткой «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Кейрой Амрауи.

На этой неделе Кебир сделала несколько публикаций в соцсетях, в которых обвинила Абидаля в психологическом насилии, которому он подвергал семью на протяжении 10 лет.

«Давайте поговорим об эмоциональном шантаже и о том, как можно считать нормальным использовать для этого свою болезнь. Постоянно угрожать самоубийством, прекращать принимать лекарства от отторжения трансплантата прямо на глазах детей. Вселять детям страх смерти — допустимо ли это?» — написала Кебир.

В 2011 году у Абидаля была диагностирована раковая опухоль в печени, из-за которой он перенес операцию по пересадке печени.

Абидаль выступал за «Барселону» с 2007 по 2013 год. Француз четыре раза побеждал с каталонцами в Ла Лиге, а также дважды выигрывал Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Всего Абидаль провел за «Барселону» 193 матча, в которых забил два гола и отдал десять результативных передач.

После окончания карьеры Абидаль с 2018 по 2020 года работал спортивным директором «Барселоны».

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