Источник: Левандовски отказался от 300 млн евро из Саудовской Аравии
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отклонил щедрое предложение от клуба из Саудовской Аравии.
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отклонил щедрое предложение от клуба из Саудовской Аравии.
Как сообщил в своих соцсетях известный журналист Николо Скира, Роберту Левандовски предложили трехлетний контракт с зарплатой в размере 100 млн евро в год, но польский форвард предпочел остаться в «Барселоне» и продолжить карьеру в Европе. Конкретный клуб при этом назван не был.
34-летний Левандовски связан контрактом с «Барселоной» до июня 2026 года. В сезоне-2022/23 поляк провел на клубном уровне 46 матчей, забил 33 гола и отдал 8 результативных передач.