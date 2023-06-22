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15:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: Левандовски отказался от 300 млн евро из Саудовской Аравии

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отклонил щедрое предложение от клуба из Саудовской Аравии.

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Источник: Reuters

Как сообщил в своих соцсетях известный журналист Николо Скира, Роберту Левандовски предложили трехлетний контракт с зарплатой в размере 100 млн евро в год, но польский форвард предпочел остаться в «Барселоне» и продолжить карьеру в Европе. Конкретный клуб при этом назван не был.

34-летний Левандовски связан контрактом с «Барселоной» до июня 2026 года. В сезоне-2022/23 поляк провел на клубном уровне 46 матчей, забил 33 гола и отдал 8 результативных передач.

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