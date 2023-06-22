Источник: Левандовски отказался от 300 млн евро из Саудовской Аравии

Как сообщил в своих соцсетях известный журналист Николо Скира, Роберту Левандовски предложили трехлетний контракт с зарплатой в размере 100 млн евро в год, но польский форвард предпочел остаться в «Барселоне» и продолжить карьеру в Европе. Конкретный клуб при этом назван не был.