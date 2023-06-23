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15:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Мейсон Гринвуд впервые после ареста вернулся к тренировкам

Английский нападающий Мейсон Гринвуд возобновил тренировки впервые после ареста в феврале 2022 года. Ранее с него сняли все обвинения по делу об изнасиловании и угрозах убийством.

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Источник: AP 2022

В сети появились фотографии того, как 21-летний форвард занимается с частным тренером, пока «Манчестер Юнайтед» готовится принять решение о будущем игрока. Клуб решил провести внутреннее расследование и пока не разрешает футболисту тренироваться с командой.

В январе 2022 года полиция Большого Манчестера арестовала Гринвуда по подозрению в нанесении телесных повреждений и изнасиловании его девушке Хэрриет Робсон. Сначала «Юнайтед» отреагировал осторожно, но позже отстранил Мэйсона от тренировок и игр на неопределенный срок.

Хэрриет подкрепляла обвинение доказательствами. Через пару дней в своих соцсетях она выложила фото с разбитой губой и синяками на руках, ногах и лице. Следом девушка выложила аудиозапись, на которой четко слышен голос Гринвуда. Он очень грубо принуждал ее к сексу.

Чуть позже девушка удалила всю информацию о себе из аккаунта в соцсетях, но позже восстановила несколько фото. Выяснилось, что Хэрриет и Мэйсон расстались за несколько месяцев до этого — подписчики заметили, что футболист и девушка удалили все совместные фото и отписались друг от друга.

Через несколько дней англичанина арестовали по подозрению в изнасиловании и угрозах убийством, а 2 февраля выпустили под залог на время расследования.

В октябре Гринвуда арестовали за нарушение условий залога — по подозрению в контакте со своей предполагаемой жертвой — Хэрриет. Отпустили только под залог.

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