Мейсон Гринвуд впервые после ареста вернулся к тренировкам

В сети появились фотографии того, как 21-летний форвард занимается с частным тренером, пока «Манчестер Юнайтед» готовится принять решение о будущем игрока. Клуб решил провести внутреннее расследование и пока не разрешает футболисту тренироваться с командой.

В январе 2022 года полиция Большого Манчестера арестовала Гринвуда по подозрению в нанесении телесных повреждений и изнасиловании его девушке Хэрриет Робсон. Сначала «Юнайтед» отреагировал осторожно, но позже отстранил Мэйсона от тренировок и игр на неопределенный срок.

Хэрриет подкрепляла обвинение доказательствами. Через пару дней в своих соцсетях она выложила фото с разбитой губой и синяками на руках, ногах и лице. Следом девушка выложила аудиозапись, на которой четко слышен голос Гринвуда. Он очень грубо принуждал ее к сексу.

Чуть позже девушка удалила всю информацию о себе из аккаунта в соцсетях, но позже восстановила несколько фото. Выяснилось, что Хэрриет и Мэйсон расстались за несколько месяцев до этого — подписчики заметили, что футболист и девушка удалили все совместные фото и отписались друг от друга.

Через несколько дней англичанина арестовали по подозрению в изнасиловании и угрозах убийством, а 2 февраля выпустили под залог на время расследования.