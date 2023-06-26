Стала известна зарплата Мбаппе в «Реале»

По информации источника, доход Мбаппе в мадридском клубе будет зависеть от его имиджевых и рекламных прав. Предполагается, что он получит около 65 процентов от этих доходов. Учитывая все коммерческие сделки, чистый годовой доход Мбаппе составит приблизительно 60 млн евро, что примерно соответствует его нынешней зарплате в «ПСЖ».

Также сообщается, что переговоры о трансфере Мбаппе в «Реал» завершатся в течение двух ближайших недель. «ПСЖ» просит за нападающего 250+50 млн евро, «Реал» готов предложить максимум 200+20 млн евро. Несмотря на значительные расхождения в оценке футболиста, переговоры продолжаются.

«ПСЖ» приобрел Мбаппе у «Монако» в 2017 году, заплатив за него 180 млн евро. В эту же сумму сейчас оценивается рыночная стоимость французского нападающего.