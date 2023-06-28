Мбаппе высказался о беспорядках после убийства подростка во Франции

Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере — пригороде к западу от Парижа — застрелили 17-летнего подростка, который, как утверждают полицейские, отказался выполнять их требования. Инцидент спровоцировал беспорядки в ряде французских городов.

«Мне больно за мою Францию. Недопустимая ситуация. Все мои мысли обращены к семье и близким погибшего, к этому маленькому ангелу, который ушел слишком рано», — написал Мбаппе в одной из своих соцсетей.