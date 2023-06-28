Мбаппе высказался о беспорядках после убийства подростка во Франции
Нападающий французского клуба «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил о том, какие чувства испытывает в связи с убийством 17-летнего подростка, которое привело к беспорядкам во Франции.
Нападающий французского клуба «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил о том, какие чувства испытывает в связи с убийством 17-летнего подростка, которое привело к беспорядкам во Франции.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере — пригороде к западу от Парижа — застрелили 17-летнего подростка, который, как утверждают полицейские, отказался выполнять их требования. Инцидент спровоцировал беспорядки в ряде французских городов.
«Мне больно за мою Францию. Недопустимая ситуация. Все мои мысли обращены к семье и близким погибшего, к этому маленькому ангелу, который ушел слишком рано», — написал Мбаппе в одной из своих соцсетей.
Сотрудника полиции, который открыл огонь, поместили под стражу. Прокуратура завела два дела. Первое, открытое прокуратурой Нантера, касается «отказа подчиниться» и возможного посягательства на жизнь представителя власти. Второе, «о намеренном убийстве, совершенном представителем власти», доверено Генеральной инспекции национальной полиции Франции.