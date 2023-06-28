«Тоттенхэм» намерен отклонять все предложения «Баварии» по Кейну

По информации источника, «Бавария» намерена увеличить свое первоначальное предложение с 70 до 93 млн евро с учетом бонусов. При этом мюнхенский клуб уже согласовал с 29-летним нападающим условия личного контракта.

«Тоттенхэм» отказывается продавать своего лидера и намерен отклонять все поступающие предложения. Действующий контракт Кейна с лондонским клубом истекает в следующем сезоне, из-за чего «шпоры» ставят себя под риск потерять игрока бесплатно.

Ранее сообщалось, что в трансфере игрока также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».