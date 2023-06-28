«Тоттенхэм» намерен отклонять все предложения «Баварии» по Кейну
«Бавария» планирует сделать новое предложение «Тоттенхэму» о трансфере нападающего Харри Кейна. Об этом сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс.
«Бавария» планирует сделать новое предложение «Тоттенхэму» о трансфере нападающего Харри Кейна. Об этом сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс.
По информации источника, «Бавария» намерена увеличить свое первоначальное предложение с 70 до 93 млн евро с учетом бонусов. При этом мюнхенский клуб уже согласовал с 29-летним нападающим условия личного контракта.
«Тоттенхэм» отказывается продавать своего лидера и намерен отклонять все поступающие предложения. Действующий контракт Кейна с лондонским клубом истекает в следующем сезоне, из-за чего «шпоры» ставят себя под риск потерять игрока бесплатно.
Ранее сообщалось, что в трансфере игрока также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».
Харри Кейн является воспитанником «Тоттенхэма» и выступает за первую команду с 2009 года. На его счету 435 матчей за лондонскую команду, в которых он забил 280 мячей и отдал 64 результативные передачи.