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15:16 (мск), источник: Sportmail.ru

«Тоттенхэм» намерен отклонять все предложения «Баварии» по Кейну

«Бавария» планирует сделать новое предложение «Тоттенхэму» о трансфере нападающего Харри Кейна. Об этом сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс.

Тоттенхэм Хотспур
Бавария
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Источник: Reuters

По информации источника, «Бавария» намерена увеличить свое первоначальное предложение с 70 до 93 млн евро с учетом бонусов. При этом мюнхенский клуб уже согласовал с 29-летним нападающим условия личного контракта.

«Тоттенхэм» отказывается продавать своего лидера и намерен отклонять все поступающие предложения. Действующий контракт Кейна с лондонским клубом истекает в следующем сезоне, из-за чего «шпоры» ставят себя под риск потерять игрока бесплатно.

Ранее сообщалось, что в трансфере игрока также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».

Харри Кейн является воспитанником «Тоттенхэма» и выступает за первую команду с 2009 года. На его счету 435 матчей за лондонскую команду, в которых он забил 280 мячей и отдал 64 результативные передачи.

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