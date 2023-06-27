«Бавария» сделала официальное предложение по трансферу Кейна

Мюнхенский клуб готов заплатить за капитана сборной Англии 70 млн евро, а также бонусы. «Бавария» после прихода Томаса Тухеля находится в поиске нового форварда и Харри Кейн является приоритетной целью мюнхенцев на ближайшее трансферное окно.

Кейн может покинуть английский клуб этим летом, так как у него в следующем сезоне истекает контракт с «Тоттенхэмом». Если «шпоры» не продадут игрока или не заключат с ним новый контракт, через год он сможет покинуть клуб в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что в трансфере игрока заинтересованы также «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».