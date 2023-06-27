Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Болгария
Сербия
11
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
28.05
Арсенал
Вулверхэмптон
50
28.05
Астон Вилла
Брайтон
21
28.05
Брентфорд
Манчестер Сити
10
28.05
Челси
Ньюкасл Юнайтед
11
28.05
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест
11
28.05
Эвертон
Борнмут
10
28.05
Лидс
Тоттенхэм Хотспур
14
28.05
Лестер
Вест Хэм Юнайтед
21
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
15:40 (мск), источник: Sportmail.ru

«Бавария» сделала официальное предложение по трансферу Кейна

«Бавария» сделала первое официальное предложение «Тоттенхэму» по поводу трансфера нападающего Харри Кейна. Об этом сообщает портал The Athletic.

Бавария
Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Мюнхенский клуб готов заплатить за капитана сборной Англии 70 млн евро, а также бонусы. «Бавария» после прихода Томаса Тухеля находится в поиске нового форварда и Харри Кейн является приоритетной целью мюнхенцев на ближайшее трансферное окно.

Кейн может покинуть английский клуб этим летом, так как у него в следующем сезоне истекает контракт с «Тоттенхэмом». Если «шпоры» не продадут игрока или не заключат с ним новый контракт, через год он сможет покинуть клуб в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что в трансфере игрока заинтересованы также «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».

Харри Кейн является воспитанником «Тоттенхэма» и выступает за первую команду с 2009 года. На его счету 435 матчей за лондонскую команду, в которых он забил 280 мячей и отдал 64 результативные передачи.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Рабьо продлил контракт с «Ювентусом»
Мирра Андреева вышла во 2-й раунд квалификации Уимблдона
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь