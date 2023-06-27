«Бавария» сделала официальное предложение по трансферу Кейна
«Бавария» сделала первое официальное предложение «Тоттенхэму» по поводу трансфера нападающего Харри Кейна. Об этом сообщает портал The Athletic.
«Бавария» сделала первое официальное предложение «Тоттенхэму» по поводу трансфера нападающего Харри Кейна. Об этом сообщает портал The Athletic.
Мюнхенский клуб готов заплатить за капитана сборной Англии 70 млн евро, а также бонусы. «Бавария» после прихода Томаса Тухеля находится в поиске нового форварда и Харри Кейн является приоритетной целью мюнхенцев на ближайшее трансферное окно.
Кейн может покинуть английский клуб этим летом, так как у него в следующем сезоне истекает контракт с «Тоттенхэмом». Если «шпоры» не продадут игрока или не заключат с ним новый контракт, через год он сможет покинуть клуб в статусе свободного агента.
Ранее сообщалось, что в трансфере игрока заинтересованы также «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».
Харри Кейн является воспитанником «Тоттенхэма» и выступает за первую команду с 2009 года. На его счету 435 матчей за лондонскую команду, в которых он забил 280 мячей и отдал 64 результативные передачи.