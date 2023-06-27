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15:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший игрок «Манчестер Сити» и «Барселоны» перешел в «Вильярреал»

Денис Суарес стал игроком «Вильярреала».

Вильярреал
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Источник: AFP 2022

29-летний испанский полузащитник Денис Суарес перешел в «Вильярреал». Контракт подписан сроком на 3 года.

Минувший сезон Суарес провел в «Эспаньоле» на правах аренды у «Сельты» и сыграл за каталонский клуб 18 матчей.

Это второе пришествие Суареса в «Вильярреал». Полузащитник играл за клуб в сезоне 2015/16.

Помимо этого Денис Суарес выступал за такие клубы как «Севилья», «Манчестер Сити», «Барселона», «Арсенал» и «Сельта».

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