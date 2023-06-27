Бывший игрок «Манчестер Сити» и «Барселоны» перешел в «Вильярреал»

29-летний испанский полузащитник Денис Суарес перешел в «Вильярреал». Контракт подписан сроком на 3 года.

Минувший сезон Суарес провел в «Эспаньоле» на правах аренды у «Сельты» и сыграл за каталонский клуб 18 матчей.

Это второе пришествие Суареса в «Вильярреал». Полузащитник играл за клуб в сезоне 2015/16.