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14:10 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Зените» опровергли информацию о поиске нового клуба для Вендела

Александр Медведев назвал фейком информацию о поиске нового клуба для футболиста Вендела.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил РИА Новости, что не давал разрешения полузащитнику Венделу искать новую команду,

Ранее была информация от бразильского журналиста, что «Зенит» разрешил Венделу искать другой клуб.

Вендел перешел в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга» в 2020 году за 20,3 миллиона евро. В сезоне-2022/23 полузащитник провел в Российской Премьер-Лиге 25 матчей и забил 8 голов.

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 В «Зените» опровергли информацию о поиске нового клуба для Вендела
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