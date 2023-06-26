В «Зените» опровергли информацию о поиске нового клуба для Вендела

Ранее была информация от бразильского журналиста, что «Зенит» разрешил Венделу искать другой клуб.

Вендел перешел в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга» в 2020 году за 20,3 миллиона евро. В сезоне-2022/23 полузащитник провел в Российской Премьер-Лиге 25 матчей и забил 8 голов.