Источник: «Зенит» разрешил Венделу искать другой клуб

Бразильский журналист Фабио Алейшо, освещающий российский футбол, сообщил, что «Зенит» разрешил центральному полузащитнику Венделу при желании перейти в другой клуб.

«“Зенит” позволил Венделу искать другой клуб, если он этого хочет. Но футболист обязан выступать за российскую команду до тех пор, пока не будет официального предложения и официальных переговоров», — написал Алейшо в твиттере.

Ранее агент полузащитника «Зенита» Вендела Чезаре Барбьери говорил, что Вендел не хотел бы пока возвращаться в Россию.

Вендел перешел в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга» в 2020 году за 20,3 миллиона евро. В сезоне-2022/23 полузащитник провел в Российской Премьер-Лиге 25 матчей и забил 8 голов.