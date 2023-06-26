Источник: «Зенит» разрешил Венделу искать другой клуб
«Зенит» дал разрешение бразильцу искать себе новую команду.
«Зенит» дал разрешение бразильцу искать себе новую команду.
Бразильский журналист Фабио Алейшо, освещающий российский футбол, сообщил, что «Зенит» разрешил центральному полузащитнику Венделу при желании перейти в другой клуб.
«“Зенит” позволил Венделу искать другой клуб, если он этого хочет. Но футболист обязан выступать за российскую команду до тех пор, пока не будет официального предложения и официальных переговоров», — написал Алейшо в твиттере.
Ранее агент полузащитника «Зенита» Вендела Чезаре Барбьери говорил, что Вендел не хотел бы пока возвращаться в Россию.
Вендел перешел в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга» в 2020 году за 20,3 миллиона евро. В сезоне-2022/23 полузащитник провел в Российской Премьер-Лиге 25 матчей и забил 8 голов.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего бразильца в 24 миллиона евро.