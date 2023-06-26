Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Болгария
Сербия
11
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
3.06
Локомотив
Торпедо
31
3.06
Ахмат
Краснодар
22
3.06
Оренбург
Динамо
30
3.06
Пари Нижний Новгород
Химки
20
3.06
Урал
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: «Зенит» разрешил Венделу искать другой клуб

«Зенит» дал разрешение бразильцу искать себе новую команду.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Бразильский журналист Фабио Алейшо, освещающий российский футбол, сообщил, что «Зенит» разрешил центральному полузащитнику Венделу при желании перейти в другой клуб.

«“Зенит” позволил Венделу искать другой клуб, если он этого хочет. Но футболист обязан выступать за российскую команду до тех пор, пока не будет официального предложения и официальных переговоров», — написал Алейшо в твиттере.

Ранее агент полузащитника «Зенита» Вендела Чезаре Барбьери говорил, что Вендел не хотел бы пока возвращаться в Россию.

Вендел перешел в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга» в 2020 году за 20,3 миллиона евро. В сезоне-2022/23 полузащитник провел в Российской Премьер-Лиге 25 матчей и забил 8 голов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего бразильца в 24 миллиона евро.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Источник: «Зенит» разрешил Венделу искать другой клуб
Захарян: не вел переговоров с представителями Федерации футбола Армении
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь