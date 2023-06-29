Алексей Миранчук может перейти в «Верону»

По информации источника, 27-летний россиянин интересен «Вероне». В прошлом сезоне клуб занял 18-е место в турнирной таблице Серии А, но по итогам стыкового матча сохранил место в элитном итальянском дивизионе. «Верона» готова взять Миранчука в аренду с последующим правом выкупа.

Ранее сообщалось, что «Торино» приостановил переговоры о выкупе Миранчука у «Аталанты». Стороны не смогли договориться о сумме трансфера — опция выкупа в арендном соглашении составляла 9,5 млн евро.

«Аталанта» купила Миранчука в 2020 году у московского «Локомотива» за 14,5 млн евро. За клуб из Бергамо полузащитник провел 56 матчей, в которых забил девять мячей и отдал семь результативных передач. Контракт россиянина с «Аталантой» будет действовать до конца следующего сезона.