Источник: игрок «Баварии» перейдет в «ПСЖ»
Французский защитник мюнхенцев Люка Эрнандес перейдет в «ПСЖ».
Французский защитник мюнхенцев Люка Эрнандес перейдет в «ПСЖ».
Люка Эрнандес станет игроком «ПСЖ».
«Бавария» разрешила футболисту отправиться в Париж для прохождения медосмотра, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.
Сообщается, что француз подпишет контракт на 3 года с опцией продления еще на один сезон. Дело осталось за клубами, они должны согласовать последние детали трансфера. Ожидается, что парижане заплатят около 47 миллионов евро за игрока.
Выступающий за сборную Франции защитник никогда не играл в Лиге 1. Единственным клубом чемпиона мира до перехода в Мюнхен был мадридский «Атлетико».
27-летний Люка Эрнандес играл за «Баварию» с 2019 года. В минувшем сезоне футболист провел всего 11 матчей — на Чемпионате мира в Катаре Эрнандес порвал крестообразную связку.