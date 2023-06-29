Источник: игрок «Баварии» перейдет в «ПСЖ»

Люка Эрнандес станет игроком «ПСЖ».

«Бавария» разрешила футболисту отправиться в Париж для прохождения медосмотра, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

Сообщается, что француз подпишет контракт на 3 года с опцией продления еще на один сезон. Дело осталось за клубами, они должны согласовать последние детали трансфера. Ожидается, что парижане заплатят около 47 миллионов евро за игрока.

Выступающий за сборную Франции защитник никогда не играл в Лиге 1. Единственным клубом чемпиона мира до перехода в Мюнхен был мадридский «Атлетико».