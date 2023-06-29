Источник: «Манчестер Юнайтед» согласовал с «Челси» переход Маунта
Полузащитник сборной Англии Мэйсон Маунт станет игроком «Манчестер Юнайтед».
Манчестер Юнайтед
ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Полузащитник сборной Англии Мэйсон Маунт станет игроком «Манчестер Юнайтед».
Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт в ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.
По информации источника, сумма сделки составит 69 миллионов евро.
Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 60 миллионов евро.
В сезоне-2022/2023 на счету 24-летнего футболиста 35 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом истекает в конце июня 2024 года.