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19:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: «Манчестер Юнайтед» согласовал с «Челси» переход Маунта

Полузащитник сборной Англии Мэйсон Маунт станет игроком «Манчестер Юнайтед».

Манчестер Юнайтед
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Источник: AP 2022

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт в ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По информации источника, сумма сделки составит 69 миллионов евро.

Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 60 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 на счету 24-летнего футболиста 35 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом истекает в конце июня 2024 года.

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 Источник: «Манчестер Юнайтед» согласовал с «Челси» переход Маунта
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