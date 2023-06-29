Источник: «Манчестер Юнайтед» согласовал с «Челси» переход Маунта

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт в ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

В сезоне-2022/2023 на счету 24-летнего футболиста 35 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом истекает в конце июня 2024 года.