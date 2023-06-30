Главный тренер «ПСЖ» задержан по делу о расизме

56-летний французский специалист был задержан сегодня утром в Ницце. Вместе с ним под стражу был взят его 34-летний приемный сын Джон Валович-Гальтье, который по совместительству является его агентом. Мужчины дали в полиции показания из-за подозрений в «дискриминации по расовому или религиозному признакам».

Футбольный тренер арестован на срок до 24 часов, после чего ему могут предъявить официальные обвинения.

Галтье подозревается в проявлениях расизма в период своей работы в «Ницце» в сезоне 2021/22. В апреле этого года во французской прессе вышел материал, в котором спортивный директор «Ниццы» Жюльен Фурнье обвинил тренера в расистских высказываниях. Якобы в одной частных бесед Гальтье сказал, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман».

После выхода материала в адрес Гальтье посыпались угрозы убийства, из-за чего его семья была взята под охрану. Французский специалист подал судебный иск против Фурнье и авторов статьи за клевету. Сообщается, что если обвинения Гальтье в расистских высказываниях подтвердятся, то он может получить до трех лет тюрьмы.