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13:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Главный тренер «ПСЖ» задержан по делу о расизме

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Гальтье арестован полицией по делу о расизме. Об этом сообщает портал RMC Sport.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

56-летний французский специалист был задержан сегодня утром в Ницце. Вместе с ним под стражу был взят его 34-летний приемный сын Джон Валович-Гальтье, который по совместительству является его агентом. Мужчины дали в полиции показания из-за подозрений в «дискриминации по расовому или религиозному признакам».

Футбольный тренер арестован на срок до 24 часов, после чего ему могут предъявить официальные обвинения.

Галтье подозревается в проявлениях расизма в период своей работы в «Ницце» в сезоне 2021/22. В апреле этого года во французской прессе вышел материал, в котором спортивный директор «Ниццы» Жюльен Фурнье обвинил тренера в расистских высказываниях. Якобы в одной частных бесед Гальтье сказал, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман».

После выхода материала в адрес Гальтье посыпались угрозы убийства, из-за чего его семья была взята под охрану. Французский специалист подал судебный иск против Фурнье и авторов статьи за клевету. Сообщается, что если обвинения Гальтье в расистских высказываниях подтвердятся, то он может получить до трех лет тюрьмы.

Гальтье возглавил «Пари Сен-Жермен» в июле 2022 года, подписав двухлетний контракт. Под его руководством парижский клуб стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок. Ранее сообщалось, что Гальтье был уволен из «ПСЖ», однако официально об отставке сообщено до сих пор не было.

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