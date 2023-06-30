Милан Шкриньяр покидает «Интер» после шести лет в клубе
Словацкий защитник перейдет во французский «ПСЖ».
ПСЖ
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Словацкий защитник перейдет во французский «ПСЖ».
Словацкий защитник Милан Шкриньяр покидает «Интер» в качестве свободного агента, сообщается на официальном сайте клуба.
Контракт игрока с «нерадзурри» истёк в конце июня этого года. Защитник решил не продлевать сотрудничество с миланцами.
Теперь 28-летний словак перейдет в «ПСЖ», о чем он сам объявил зимой.
За 6 сезонов в «Интере» Шкриньяр выиграл 5 трофеев: чемпионат Италии, два Кубка Италии и 2 Суперкубка страны.