Милан Шкриньяр покидает «Интер» после шести лет в клубе

Словацкий защитник Милан Шкриньяр покидает «Интер» в качестве свободного агента, сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт игрока с «нерадзурри» истёк в конце июня этого года. Защитник решил не продлевать сотрудничество с миланцами.

Теперь 28-летний словак перейдет в «ПСЖ», о чем он сам объявил зимой.