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16:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Милан Шкриньяр покидает «Интер» после шести лет в клубе

Словацкий защитник перейдет во французский «ПСЖ».

ПСЖ
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Источник: AFP 2022

Словацкий защитник Милан Шкриньяр покидает «Интер» в качестве свободного агента, сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт игрока с «нерадзурри» истёк в конце июня этого года. Защитник решил не продлевать сотрудничество с миланцами.

Теперь 28-летний словак перейдет в «ПСЖ», о чем он сам объявил зимой.

За 6 сезонов в «Интере» Шкриньяр выиграл 5 трофеев: чемпионат Италии, два Кубка Италии и 2 Суперкубка страны.

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