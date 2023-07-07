«ПСЖ» определился с суммой, за которую согласится продать Килиана Мбаппе

По информации источника, руководство парижской команды определилось с суммой, за которую готово отпустить 24-летнего игрока. Минимальная цена на Мбаппе составил 200 млн евро. При этом французский клуб намерен обновить мировой трансферный рекорд, который он установил в 2017 году, купив Неймара у «Барселоны» за 222 млн евро.

«ПСЖ» приобрел Мбаппе у «Монако» в 2017 году, заплатив за него 180 млн евро. В эту же сумму сейчас оценивается рыночная стоимость нападающего. За шесть сезонов в составе парижского клуба Мбаппе провел 260 матчей во всех турнирах, в которых забил 212 мячей и отдал 98 голевых передач. По итогам минувшего сезона нападающий в четвертый раз подряд получил награду лучшему игроку чемпионата Франции.