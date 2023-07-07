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09:17 (мск), источник: Sportmail.ru

«ПСЖ» определился с суммой, за которую согласится продать Килиана Мбаппе

«Пари Сен-Жермен» готов продать нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает издание Le Parisien.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По информации источника, руководство парижской команды определилось с суммой, за которую готово отпустить 24-летнего игрока. Минимальная цена на Мбаппе составил 200 млн евро. При этом французский клуб намерен обновить мировой трансферный рекорд, который он установил в 2017 году, купив Неймара у «Барселоны» за 222 млн евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» готов сделать «ПСЖ» крупное предложение о трансфере нападающего Килиана Мбаппе, чтобы гарантировано заполучить француза уже в это трансферное окно.

«ПСЖ» приобрел Мбаппе у «Монако» в 2017 году, заплатив за него 180 млн евро. В эту же сумму сейчас оценивается рыночная стоимость нападающего. За шесть сезонов в составе парижского клуба Мбаппе провел 260 матчей во всех турнирах, в которых забил 212 мячей и отдал 98 голевых передач. По итогам минувшего сезона нападающий в четвертый раз подряд получил награду лучшему игроку чемпионата Франции.

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