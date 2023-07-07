Мэйсон Маунт назвал причину, по которой покинул «Челси»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт рассказал о причинах ухода из «Челси». Об этом сообщает официальный сайт манкунианцев.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт рассказал о причинах ухода из «Челси». Об этом сообщает официальный сайт манкунианцев.
«Несколько месяцев назад я понял, что не вхожу в планы “Челси”. Когда у меня появился вариант с “Манчестер Юнайтед”, я сразу согласился на переход. В этом клубе выступали многие легендарные игроки. Я хотел стать частью этой команды», — сказал Маунт.
«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Маунта в среду, 5 июля. 24-летний англичанин подписал с клубом пятилетний контракт, сумма трансфера составила 55 млн фунтов. В «Юнайтед» Маунт получил футболку с седьмым номером, под которым раньше выступали легенды клуба Эрик Кантона, Дэвид Бекхэм и Криштиану Роналду.
Маунт является воспитанником «Челси», за который он выступал с 2019 года. За лондонский клуб полузащитник провел 195 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 37 результативных передач. Вместе с «Челси» Маунт выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.