Мэйсон Маунт назвал причину, по которой покинул «Челси»

«Несколько месяцев назад я понял, что не вхожу в планы “Челси”. Когда у меня появился вариант с “Манчестер Юнайтед”, я сразу согласился на переход. В этом клубе выступали многие легендарные игроки. Я хотел стать частью этой команды», — сказал Маунт.

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Маунта в среду, 5 июля. 24-летний англичанин подписал с клубом пятилетний контракт, сумма трансфера составила 55 млн фунтов. В «Юнайтед» Маунт получил футболку с седьмым номером, под которым раньше выступали легенды клуба Эрик Кантона, Дэвид Бекхэм и Криштиану Роналду.