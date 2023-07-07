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10:30 (мск), источник: Sportmail.ru

«ПСЖ» агрессивно ответил на письмо Мбаппе

В клубе отреагировали на написанное в середине июня письмо Мбаппе.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«ПСЖ» ответил игроку на письмо, в котором нападающий указал, что не будет активировать опцию продления контракта в конце сезона-2023/24,

Ранее были сообщения, что руководство «ПСЖ» раздражено из-за письма Мбаппе по поводу будущего в клубе

По информации L'Equipe, письмо от имени клуба было отправлено 3 июля. На трех страницах «ПСЖ» указал, в частности, на «огромное предубеждение» и «ущерб, причиненный отправкой такого письма и его обнародованием».

«Это правда, что мы также обсуждали очень амбициозную работу в трансферное окно, которую мы смогли выполнить лишь частично, учитывая условия и европейские нормативные ограничения. Условия полностью вне нашего контроля, но несмотря на это мы пытались реагировать на ваши просьбы, что мы не сделали бы для любого другого игрока», — гласит отрывок из письма «ПСЖ».

5 июля после презентации нового главного тренера Луиса Энрике, президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи выдвинул Мбаппе ультиматум: если он хочет остаться в следующем сезоне, должен продлить контракт. В противном случае его выставят на трансфер.

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