«ПСЖ» агрессивно ответил на письмо Мбаппе

«ПСЖ» ответил игроку на письмо, в котором нападающий указал, что не будет активировать опцию продления контракта в конце сезона-2023/24,

Ранее были сообщения, что руководство «ПСЖ» раздражено из-за письма Мбаппе по поводу будущего в клубе

По информации L'Equipe, письмо от имени клуба было отправлено 3 июля. На трех страницах «ПСЖ» указал, в частности, на «огромное предубеждение» и «ущерб, причиненный отправкой такого письма и его обнародованием».

«Это правда, что мы также обсуждали очень амбициозную работу в трансферное окно, которую мы смогли выполнить лишь частично, учитывая условия и европейские нормативные ограничения. Условия полностью вне нашего контроля, но несмотря на это мы пытались реагировать на ваши просьбы, что мы не сделали бы для любого другого игрока», — гласит отрывок из письма «ПСЖ».