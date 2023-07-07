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13:34 (мск), источник: Sportmail.ru

«Манчестер Юнайтед» купит вратаря «Интера» за 55 млн евро

«Манчестер Юнайтед» близок к договоренности с «Интером» о трансфере камерунского вратаря Андре Онана. Об этом сообщает издание De Telegraaf.

Манчестер Юнайтед
Интер
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Источник: Reuters

Клубы близки к договоренности о переходе 27-летнего вратаря за 55 млн евро. Английский клуб уже договорился с Онаной об условиях контракта, который будет подписан на пять лет.

Онана перешел в «Интер» прошлым летом на правах свободного агента. В минувшем сезоне он сыграл 41 матч и пропустил 36 голов. Вместе с «Интером» Онана добрался до финала Лиги чемпионов.

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 «Манчестер Юнайтед» купит вратаря «Интера» за 55 млн евро
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