«Манчестер Юнайтед» купит вратаря «Интера» за 55 млн евро
«Манчестер Юнайтед» близок к договоренности с «Интером» о трансфере камерунского вратаря Андре Онана. Об этом сообщает издание De Telegraaf.
Манчестер Юнайтед
Интер
«Манчестер Юнайтед» близок к договоренности с «Интером» о трансфере камерунского вратаря Андре Онана. Об этом сообщает издание De Telegraaf.
Клубы близки к договоренности о переходе 27-летнего вратаря за 55 млн евро. Английский клуб уже договорился с Онаной об условиях контракта, который будет подписан на пять лет.
Онана перешел в «Интер» прошлым летом на правах свободного агента. В минувшем сезоне он сыграл 41 матч и пропустил 36 голов. Вместе с «Интером» Онана добрался до финала Лиги чемпионов.