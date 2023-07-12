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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
10:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Болонье»

Клубное будущее Алексея Миранчука пока не определено. В качестве одного из вариантов продолжения карьеры источник называет «Болонью».

Аталанта
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Источник: AFP 2023

Российский полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук может продожить карьеру в «Болонье», сообщает в своих соцсетях Sky Sport.

По данным источника, «Болонья» всерьез заинтересована в приобретении Миранчука. Сам россиянин также намерен сменить клубную прописку.


В минувшем сезоне «Болонья» заняла 9-е место в таблице Серии А. Клуб тренирует 40-летний Тиаго Мотта, известный по выступлениям за «Барселону», «Атлетико», «Интер» и «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что «Торино» приостановил переговоры о выкупе Миранчука у «Аталанты». Стороны не смогли договориться о сумме трансфера — опция выкупа в арендном соглашении составляла 9,5 млн евро.

«Аталанта» купила Миранчука в 2020 году у московского «Локомотива» за 14,5 млн евро. За клуб из Бергамо полузащитник провел 56 матчей, в которых забил девять мячей и отдал семь результативных передач. Контракт россиянина с «Аталантой» будет действовать до конца следующего сезона.

В минувшем сезоне Миранчук провел 31 матч за «Торино», в которых забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач. По итогам сезона туринский клуб занял 10-е место в Серии А.

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