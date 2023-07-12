Источник: Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Болонье»

В минувшем сезоне «Болонья» заняла 9-е место в таблице Серии А. Клуб тренирует 40-летний Тиаго Мотта, известный по выступлениям за «Барселону», «Атлетико», «Интер» и «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что «Торино» приостановил переговоры о выкупе Миранчука у «Аталанты». Стороны не смогли договориться о сумме трансфера — опция выкупа в арендном соглашении составляла 9,5 млн евро.

«Аталанта» купила Миранчука в 2020 году у московского «Локомотива» за 14,5 млн евро. За клуб из Бергамо полузащитник провел 56 матчей, в которых забил девять мячей и отдал семь результативных передач. Контракт россиянина с «Аталантой» будет действовать до конца следующего сезона.

В минувшем сезоне Миранчук провел 31 матч за «Торино», в которых забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач. По итогам сезона туринский клуб занял 10-е место в Серии А.