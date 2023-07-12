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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
12:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Отец Далера Кузяева объяснил переход своего сына в «Гавр»

Адьям Кузяев, отец российского полузащитника Далера Кузяева, объяснил переход своего сына во французский «Гавр». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

«“Гавр” — старейший клуб Франции. У них очень амбициозные задачи. Большую роль сыграло то, что они были очень настойчивы в переговорах. Они устроили видеоконференцию всем руководством, включая главного тренера, аналитика и спортивного директора. На нас это повлияло. Мы благодарны всем болельщикам из России, кто всегда поддерживал Далера! Конечно, Далер хочет попробовать себя на уровне чуть выше, поиграть в еврокубках. Он молодой парень, все только начинается! Будем надеяться, что он добьется этого с “Гавром” в этом году», — сказал Кузяев-старший.

Сегодня днем Кузяев на правах свободного агента подписал двухлетний контракт с «Гавром». В минувшем сезоне клуб выиграл Лигу 2 и впервые за 14 сезонов вернулся в элиту французского футбола.

Ранее полузащитник сборной России на протяжении шести лет выступал «Зенит». В прошлом сезоне Кузяев отыграл за «Зенит» 35 матчей, в которых забил пять мячей и сделал семь голевых передач.

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 Источник: «Барселона» нашла замену Бускетсу
Отец Далера Кузяева объяснил переход своего сына в «Гавр»
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