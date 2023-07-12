Отец Далера Кузяева объяснил переход своего сына в «Гавр»
Адьям Кузяев, отец российского полузащитника Далера Кузяева, объяснил переход своего сына во французский «Гавр». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Адьям Кузяев, отец российского полузащитника Далера Кузяева, объяснил переход своего сына во французский «Гавр». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«“Гавр” — старейший клуб Франции. У них очень амбициозные задачи. Большую роль сыграло то, что они были очень настойчивы в переговорах. Они устроили видеоконференцию всем руководством, включая главного тренера, аналитика и спортивного директора. На нас это повлияло. Мы благодарны всем болельщикам из России, кто всегда поддерживал Далера! Конечно, Далер хочет попробовать себя на уровне чуть выше, поиграть в еврокубках. Он молодой парень, все только начинается! Будем надеяться, что он добьется этого с “Гавром” в этом году», — сказал Кузяев-старший.
Сегодня днем Кузяев на правах свободного агента подписал двухлетний контракт с «Гавром». В минувшем сезоне клуб выиграл Лигу 2 и впервые за 14 сезонов вернулся в элиту французского футбола.
Ранее полузащитник сборной России на протяжении шести лет выступал «Зенит». В прошлом сезоне Кузяев отыграл за «Зенит» 35 матчей, в которых забил пять мячей и сделал семь голевых передач.