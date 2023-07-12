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10:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Далер Кузяев перешел во французский клуб «Гавр»

Российский полузащитник Далер Кузяев подписал контракт с французским футбольным клубом «Гавр». Об сообщает пресс-служба команды.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Соглашение с игроком рассчитано на два года.

Кузяеву 30 лет, он выступал за «Зенит» с лета 2017 года, контракт игрока с петербургским клубом был рассчитан до 30 июня 2023 года, после этого он стал свободным агентом.

«Далер принесет темно-синим свой талант, опыт и техническое мастерство. Новый хавбек присоединится к команде Луки Эльснера в ближайшие дни», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Игрок опубликовал прощальное письмо по случаю ухода из клуба:

«Есть ли что-то важнее титулов в спорте? После шести потрясающих лет в “Зените” пришло время принять новый вызов. Я покидаю команду (на этот раз точно). Я хочу выразить искренние слова благодарности вам, дорогие болельщики и дорогие петербуржцы, за вашу поддержку и любовь! Спасибо всему тренерскому штабу и партнёрам по команде, медицинскому и административному штабу, всем сотрудникам ФК “Зенит”! Конечно же, выражаю свою благодарность руководству клуба! И всем тем, кто был рядом со мной все эти годы.

Я всегда с теплом буду вспоминать этот важный период в моей карьере и жизни. Возвращаясь к своему вопросу, я хочу отметить, что титулы очень важны в спорте. Ради них мы тренируемся, стараемся, прикладываем максимум усилий. Для меня трофеи, выигранные вместе с “Зенитом”, имеют огромную ценность. Но в дополнение к этому я бы также хотел, чтобы меня запомнили в прекрасном Санкт-Петербурге как футболиста, который бился за “стрелку” до конца, как надёжного партнёра и товарища, и просто как хорошего человека. До скорых встреч, Питер», — написал Кузяев.

Полузащитник имеет опыт выступления в еврокубках. Он играл в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. На счету Далера 46 матчей за сборную России.

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