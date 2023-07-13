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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
10:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Лига 1 а-ля рюсс. Как российские футболисты играли во Франции

Тринадцать футболистов из России с разным успехом пробовали свои силы на французской земле. Совсем недавно появилась новость о том, что в сезоне-2023/24 за «Гавр», новичков Лиги 1, будет играть еще один полузащитник сборной России — Далер Кузяев.

ПСЖ
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Источник: РИА "Новости"

В суммарном рейтинге стран УЕФА чемпионат Франции еще занимает пятое место, но, вполне вероятно, что в скором времени его обойдет, например, чемпионат Нидерландов или Португалии. Однако на болельщицком уровне Лига 1 занимает уверенное место среди топ-5 лиг Европы.

А-ля рюсс — термин французской моды, появившийся после того, как в 1814 году русские войска, завершая войну с Наполеоном, вошли в Париж. В общей сложности тринадцать футболистов из России играли в чемпионате Франции, некоторые из них если и не стали законодатели моды во Франции, то оставили заметный след в памяти поклонников футбола. А некоторым, увы, не удалось завоевать симпатии придирчивых французских болельщиков. Остановимся на каждом из них чуть более подробно.

Георгий Быкадоров

Номером один, о ком следует сказать в данном обзоре, как и полагается был вратарь. Сын эмигрировавшего во Францию казака, безусловно, достоин отдельного рассказа. Известный как Бикадорофф голкипер большую часть карьеры играл в Лиге 2 за «Анже». В 1949 году клуб Лиги 1 «Монпелье» искал замену ушедшему в другой клуб вратарю и остановил свой выбор на Быкадорове. Георгий сыграл в 23 матчах чемпионата, но не уберег команду от вылета в низший дивизион, после чего завершил карьеру футболиста.

Вагиз Хидиятуллин

Источник: РИА "Новости"

Следующего россиянина в Лиге 1 пришлось ждать без малого 40 лет. В 1988 году на закате Советского союза стал возможен переход советских футболистов в чемпионаты западных стран. Получил предложение и Хидиятуллин, которые регулярно назывался в числе лучших защитников чемпионата СССР, провел 58 матчей за сборную Союза. За 29-летнего защитника «Тулуза» заплатила 1.2 миллиона долларов. Зарплату Хидиятуллину положили солидную — 30 тысяч долларов в месяц. Правда, на руки он получал ровно тысячу. Остальное забирал «Совинтерспорт», объясняя это тем, что не может наш футболист зарабатывать больше посла. «Тулуза» была середняком французского чемпионата. Те два сезона, что в ее составе играл Хидиятуллин, клуб занимал в чемпионате девятое и десятое место. После неудачного выступления сборной СССР на чемпионате мира 1990 года с защитником не стали продлевать контракт. После «Тулузы» Хидиятуллин остался во Франции, но в Лиге 1 больше не выступал, играя за скромные клубы «Монтобан» и «Ля Беж».

Игорь Добровольский

Добровольский играл на позиции атакующего полузащитника и своей яркой игрой за московское «Динамо» заслужил награду лучшему футболисту чемпионата СССР 1990 года, после чего отправился покорять Европу. Прежде чем оказаться во Франции футболист успел поиграть за «Дженоа», «Кастельон» и «Серветт». Когда в декабре 1992 года Добровольскому пришло приглашение из марсельского «Олимпика», он принял его без раздумий. «Марсель» был доминирующей силой не только во Франции, но и одним из ведущих клубов Европы. Однако оказалось, что приглашение было от президента клуба Бернара Тапи, а не от тренера Раймона Гуталса, который удивился, увидев на тренировке нового футболиста. В том сезоне «Марсель» выиграл в очередной раз чемпионат Франции и стал единственным на данный момент французским клубом, победившим в Лиге чемпионов. Увы, Добровольский при этом почти не играл: за полгода в составе «Марселя» россиянин вышел на поле 8 раз, после чего вернулся в московское «Динамо».

Александр Мостовой

Источник: РИА "Новости"

Прежде чем оставить свое след в истории испанской «Сельты» российский футболист смог проявить себя в чемпионате Франции. Первым клубом Мостового в Европе стала «Бенфика». Увы, в Португалии полузащитнику не удалось завоевать место в стартовом составе и в середине сезона 1993/94 Александр перешел в скромный «Кан», боровшийся за выживание. Благодаря усилиям россиянина, который в 15 матчах забил 3 гола, «Кан» удержался на 16-й строчке и остался в элитном французском дивизионе. После локального успеха главный тренер клуба Даниэль Жандюпо получил предложение перейти в более крепкий «Страсбур», и взял с собой российского полузащитника. В клубе из Эльзаса Александр провел два сезона, был одним из лидеров, забил 15 голов в 61 матче, после чего перешел в чемпионат Испании, где его ждали яркие свершения.

Помимо футбольных подвигов, Мостовой во Франции смог завоевать и сердце француженки Стефани, которая родила россиянину двоих детей, сына Сашу и дочь Эмму.

Александр Рычков

Имя воспитанника «Локомотива», к сожалению, уже почти забылось поклонниками футбола. В начале 1990-х талантливый полузащитник перешел в бельгийский «Стандард», где обратил на себя внимание со стороны специалистов из Франции. «Ланс» в 1996 году был крепким клубом, занявшим пятое место в чемпионате. Рычков подавал большие надежды, однако запомнился лишь скандалом. В допинг-пробе футболиста были найдены следы употребления марихуаны. Футболист объяснил наличие каннабиноидов в анализах шуткой, по словам самого Рычкова, марихуану ему подсыпала в торт подруга. В результате игрок был дисквалифицирован на два месяца и отчислен из команды. Спустя сезон после отчисления Рычкова «Ланс» добился наивысшего достижения в своей истории, став чемпионом Франции. А в карьере футболиста уже не было взлетов, завершил он карьеру в низшей лиге чемпионата Швейцарии.

Игорь Яновский

В 1998 год защитник сборной России переходил из одного из лидеров чемпионата владикавказской «Алании» в «ПСЖ», завершивший сезон на десятом месте. Парижский клуб в те времена совсем не доминировал в национальном чемпионате. В столице Франции Яновский провел три сезона, регулярно играл в стартовом составе, в 2000 году стал серебряным призером чемпионата Франции. После завершения карьеры Яновский работал юристом и риелтором, а сейчас в испанской Марбелье занимается строительным бизнесом.

Алексей Смертин

Источник: AFP 2023

Смертин был лидером полузащиты «Локомотива» конца XX века, регулярно играл и в сборной и заслужил право попробовать свои и силы в одном из сильнейших чемпионатов Европы. Перейдя в «Бордо» в 2000 году, россиянин смог быстро адаптироваться. Смертин был любимцем болельщиков, регулярно назывался в числе лучших полузащитников Лиги 1. За аквитанский клуб россиянин провел более ста матчей. В 2003 году вскоре после того, как Роман Абрамович приобрел «Челси», Смертин оказался в лондонском клубе, где временами выходил на поле, но лидером команды, как во Франции, уже не был.

Александр Панов

Российский нападающий заставил французов обратить на себя внимание, сделав дубль в составе сборной в памятном матче на «Стад де Франс», и год спустя оказался в «Сент-Этьенне». В десятикратном чемпионе Франции Александр ярко стартовал, сделав результативную передачу в первом же матче, а первый гол — в третьем. Увы, первый гол остался единственным. Череда травм не позволила Панову раскрыться, и вскоре транзитом через швейцарскую «Лозанну» нападающий вернулся в российский чемпионат.

Дмитрий Сычев

Источник: AFP 2023

Сычев переходил в «Марсель» в 19 лет в статусе главной надежды российского футбола. Дмитрию также удалось забить гол на Чемпионате мира 2002 года. После скандала с неподписанием контракта со «Спартаком» зимой 2003 года Сычев оказался на юге Франции в одном из сильнейших клубов страны. В своем первом сезоне Сычев регулярно выходил на поле, но многое изменилось после того, как летом 2003 году в команду пришли два африканских нападающих: египтянин Мидо и ивуариец Дидье Дрогба. Дмитрий потерял место в составе и зимой 2004 года вернулся в Россию, уже в «Локомотив», так и не раскрыв свой талант в полной мере.

Дмитрий Ананко

Источник: РИА "Новости"

Центральный защитник является рекордсменом по числу побед в чемпионатах России, девять раз выигрывая первенство в составе «Спартака». В 2002 году Ананко получил предложение от «Аяччо». Клуб победил в Лиге 2 и искал опытного защитника, который поможет удержаться в сильнейшем дивизионе. Ананко сыграл 18 матчей за корсиканский клуб, но чаще выходил на замену и по завершении сезона вернулся в чемпионат России.

Руслан Пименов

Еще один молодой нападающий переходил из «Локомотива» в «Метц», имея надежды закрепиться в основном составе. Увы, надеждам не было суждено сбыться. Руслан провел во Франции всего 10 матчей, клуб вскоре после этого вылетел в Лигу 2, а Пименов вернулся в чемпионат России.

Сергей Семак

Источник: РИА "Новости"

Нынешний главный тренер «Зенита» дебютировал в чемпионатах России в 17 лет и к 28 годам уже имел большой опыт. Играя за ЦСКА, осенью 2004 года Семак сделал хет-трик в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» и уже зимой оказался в парижском клубе. Увы, за 26 матчей в Париже Семак забил только один гол и не имел стабильного места в стартовом составе. Зимой 2006 полузащитник перешел в «Москву», а в 2010-м оказался в «Зените», с которым суммарно как игрок и главный тренер семь раз становился чемпионом страны.

Александр Головин

Источник: Reuters

Карьера Головина во Лиге 1 продолжается, но уже можно сказать, что именно его можно назвать самым успешным россиянином во Франции. Александр провел пять сезонов за «Монако», за исключением редких травм регулярно выходит на поле и является лидером команды, которая борется за высокие места в чемпионате Франции.

Александр Головин провел уже 5 сезонов в Лиге 1, в последнем из которых, показав уверенную игру, был лидером полузащиты «Монако» и добился результата 8+7 по системе «гол+пас».

Некоторые болельщики «Монако» называют полузащитника «Царем». Прозвище объединяет двух Александров из России — Мостового и Головина — карьеры которых во Франции разделяет более двух десятков лет.

Далеру Кузяеву только предстоит написать свою историю в Франции. Какой она будет, пока неизвестно, точно одно — российским болельщикам не будет скучно. Теперь у них появится еще один повод последить за Лигой 1.

Роман Заставин

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