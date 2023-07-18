«Арсенал» представил необычную гостевую форму на сезон-2023/24
Футбольный клуб «Арсенал» презентовал комплект гостевой формы мужской команды на новый сезон.
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Футбольный клуб «Арсенал» презентовал комплект гостевой формы мужской команды на новый сезон.
Новый выездной комплект мужской команды впервые будет надет на игру с командой MLS All-Stars в Вашингтоне 19 июля, а позднее летом «Арсенал» выпустит индивидуальный выездной комплект и дорожную линейку для женской команды.
«Новый смелый дизайн футболки с плавными черными линиями, вдохновленный картой лондонского района Ислингтон, позволит нам чувствовать себя ближе к дому, где бы мы ни находились», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.