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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
12:59 (мск), источник: Sportmail.ru

«Арсенал» представил необычную гостевую форму на сезон-2023/24

Футбольный клуб «Арсенал» презентовал комплект гостевой формы мужской команды на новый сезон.

АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: arsenal.com

Новый выездной комплект мужской команды впервые будет надет на игру с командой MLS All-Stars в Вашингтоне 19 июля, а позднее летом «Арсенал» выпустит индивидуальный выездной комплект и дорожную линейку для женской команды.

«Новый смелый дизайн футболки с плавными черными линиями, вдохновленный картой лондонского района Ислингтон, позволит нам чувствовать себя ближе к дому, где бы мы ни находились», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

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