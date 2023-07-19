«ПСЖ» планирует шантажировать Мбаппе скамейкой запасных, пишут СМИ

По информации источника, таким образом клуб хочет вынудить француза покинуть команду уже этим летом с выплатой парижанам компенсации от следующей команды нападающего, либо продлить контракт.

Ранее сообщалось, что Мбаппе собирается до конца отработать свой действующий контракт, который рассчитан до лета 2024 года, после чего покинуть клуб бесплатно на правах свободного агента. Сообщалось об интересе к чемпиону мира 2018 года со стороны мадридского «Реала», куда он уже мог перейти ранее.

Поэтому игрок категорически отказался от опции продления до 2025 года. «ПСЖ», который инвестировал в трансфер футболиста и его зарплату огромные деньги, такой исход не устраивает, поэтому конфликт между игроком и клубом получил новое обострение.