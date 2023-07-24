«Ливерпуль» лишь в концовке спасся от поражения в матче с клубом из Второй Бундеслиги
«Ливерпуль» едва не уступил выступающему во Второй Бундеслиге клубу «Гройтер Фюрт» в товарищеском матче.
«Ливерпуль» едва не уступил выступающему во Второй Бундеслиге клубу «Гройтер Фюрт» в товарищеском матче.
Встреча между «Ливерпулем» и «Гройтер Фюрт» завершилась со счетом 4:4.
Матч прошел на стадионе «Тролли Арена» в немецком Фюрте. Из-за погодных условий игра началась чуть позже запланированного срока.
Благодаря дублю Дарвина Нуньеса и голу колумбийца Луиса Диаса английский клуб вел 3:1, но немцы сравняли счет, а затем и вышли вперед. Дубль в составе «Гройтер Фюрт» сделал игрок молодежной сборной Германии Арминдо Зиб.
Гол Мохамеда Салаха на 89-й минуте позволил команде Юргена Клоппа уйти от поражения.
2 августа «Ливерпуль» сыграет товарищеский матч с мюнхенской «Баварией» в Сингапуре.
Первый матч Английской Премьер-лиги сезона-2023/24 «Ливерпуль» проведет с «Челси» 13 августа.