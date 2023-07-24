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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
16:51 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ливерпуль» лишь в концовке спасся от поражения в матче с клубом из Второй Бундеслиги

«Ливерпуль» едва не уступил выступающему во Второй Бундеслиге клубу «Гройтер Фюрт» в товарищеском матче.

Ливерпуль
Гройтер ФюртЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: ФК "Ливерпуль"

Встреча между «Ливерпулем» и «Гройтер Фюрт» завершилась со счетом 4:4.

Матч прошел на стадионе «Тролли Арена» в немецком Фюрте. Из-за погодных условий игра началась чуть позже запланированного срока.

Благодаря дублю Дарвина Нуньеса и голу колумбийца Луиса Диаса английский клуб вел 3:1, но немцы сравняли счет, а затем и вышли вперед. Дубль в составе «Гройтер Фюрт» сделал игрок молодежной сборной Германии Арминдо Зиб.

Гол Мохамеда Салаха на 89-й минуте позволил команде Юргена Клоппа уйти от поражения.

2 августа «Ливерпуль» сыграет товарищеский матч с мюнхенской «Баварией» в Сингапуре.

Первый матч Английской Премьер-лиги сезона-2023/24 «Ливерпуль» проведет с «Челси» 13 августа.

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 «Ливерпуль» лишь в концовке спасся от поражения в матче с клубом...
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