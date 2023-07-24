«Реал» обыграл «Милан», проигрывая после первого тайма 0:2
Мадридский «Реал» одержал волевую победу над «Миланом» (3:2) в товарищеском матче, который прошел в американском городе Пасадена (штат Калифорния).
Реал
Милан
В первом тайме итальянский клуб обеспечил себе комфорнтное приемущество в счете в два мяча — отличились Фикайо Томори (25') и 18-летний новичок команды Лука Ромеро (42'). В начале второго тайма «Реал» усилиями Федерико Вальверде (57', 59') сумел восстановить восстановить равенство в счете. Решающий мяч в концовке матча с передачи Луки Модрича записал на свой счет Винисиус (84').
В стартовом составе «Реала» дебютировали два новичка клуба — английский полузащитник Джуд Беллингем и испанский нападающий Хоселу. Оба игрока не отличились на поле результативными действиями и были заменены во втором тайме.
В рамках американского турне у «Реала» также запланированы товарищеские матчи с «Манчестер Юнайтед» (26 июля), «Барселоной» (29 июля) и «Ювентусом» (2 августа). У «Милана» запланированы спарринги с «Ювентусом» (27 июля) и «Барселоной» (1 августа).