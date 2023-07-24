Текущие события
Футбол. Первый дивизион
18:00
Алания
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
19:30
Химки
Торпедо
Футбол. Первый дивизион
23.07
Черноморец
Родина
00
Футбол. Первый дивизион
23.07
Арсенал
Динамо Мх
00
Футбол. Премьер-лига
23.07
Сочи
Балтика
20
Футбол. Премьер-лига
23.07
Ростов
Факел
21
Все события
Фоторепортажи
22«Краснодар» обыграл «Динамо» в стартовом матче ЧР
23Слезы Де Брейне, Гвардиола на коленях, шейх на трибуне: «Манчестер Сити» победил «Интер» в финале Лиги чемпионов
10:19 (мск), источник: Sportmail.ru

«Реал» обыграл «Милан», проигрывая после первого тайма 0:2

Мадридский «Реал» одержал волевую победу над «Миланом» (3:2) в товарищеском матче, который прошел в американском городе Пасадена (штат Калифорния).

Реал
Милан
Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

В первом тайме итальянский клуб обеспечил себе комфорнтное приемущество в счете в два мяча — отличились Фикайо Томори (25') и 18-летний новичок команды Лука Ромеро (42'). В начале второго тайма «Реал» усилиями Федерико Вальверде (57', 59') сумел восстановить восстановить равенство в счете. Решающий мяч в концовке матча с передачи Луки Модрича записал на свой счет Винисиус (84').

Во время загрузки произошла ошибка.

В стартовом составе «Реала» дебютировали два новичка клуба — английский полузащитник Джуд Беллингем и испанский нападающий Хоселу. Оба игрока не отличились на поле результативными действиями и были заменены во втором тайме.

В рамках американского турне у «Реала» также запланированы товарищеские матчи с «Манчестер Юнайтед» (26 июля), «Барселоной» (29 июля) и «Ювентусом» (2 августа). У «Милана» запланированы спарринги с «Ювентусом» (27 июля) и «Барселоной» (1 августа).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Последний соперник Хабиба Гэтжи рассказал, как отомстит ему
Обновился рейтинг Чемпионской гонки WTA
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь