«Реал» обыграл «Милан», проигрывая после первого тайма 0:2

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В первом тайме итальянский клуб обеспечил себе комфорнтное приемущество в счете в два мяча — отличились Фикайо Томори (25') и 18-летний новичок команды Лука Ромеро (42'). В начале второго тайма «Реал» усилиями Федерико Вальверде (57', 59') сумел восстановить восстановить равенство в счете. Решающий мяч в концовке матча с передачи Луки Модрича записал на свой счет Винисиус (84').

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239174&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В стартовом составе «Реала» дебютировали два новичка клуба — английский полузащитник Джуд Беллингем и испанский нападающий Хоселу. Оба игрока не отличились на поле результативными действиями и были заменены во втором тайме.