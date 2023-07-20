Испанские СМИ пророчат «Реалу» миллиардную прибыль после перехода Мбаппе
Мадридский «Реал» может получить доход в размере более одного миллиарда евро после перехода в команду нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает издание El Debate.
Мадридский «Реал» может получить доход в размере более одного миллиарда евро после перехода в команду нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает издание El Debate.
По информации источника, «Реал» рассчитывает подписать с футболистом долгосрочный контракт на шесть лет.
«Переход Мбаппе в “Реал” будет означать для клуба еще один качественный скачок в Лиге чемпионов и беспрецедентный экономический прогресс. Продажа всех видов продукции с именем Мбаппе установит новые рекорды. Все нынешние спонсоры, сотрудничающие с “Реалом”, должны будут увеличить свои предложения, потому что прибудут конкуренты, которые поднимут цены на рынке. Не забывайте и о спонсорстве обновленного “Сантьяго Бернабеу”. Первые расчеты предсказывают, что переход Мбаппе в “Реал” принесет клубу доход в размере одного миллиарда евро. Это цифра может быть увеличена в зависимости от титулов, что команда выиграет с Килианом», — сказано в материале.
Также в материале отмечается, что «Реал» близок к подписанию контракта с Мбаппе и уже определился с датой его дебюта. 24-летний француз дебютирует за «сливочных» 12 августа в выездном матче первого тура Ла Лиги против «Атлетика».
Действующий контракт Мбаппе с «Пари Сен-Жермен» истекает летом 2024 года и нападающий не намерен его продлевать. Французский клуб ищет варианты продать игрока этим летом, чтобы в следующее трансферное окно не потерять его бесплатно.
«ПСЖ» приобрел Мбаппе у «Монако» в 2017 году, заплатив за него 180 млн евро. За шесть лет в составе парижского клуба Мбаппе провел 260 матчей во всех турнирах, в которых забил 212 мячей и отдал 98 голевых передач. По итогам прошлого сезона нападающий в четвертый раз подряд получил награду лучшему игроку чемпионата Франции.