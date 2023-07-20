Испанские СМИ пророчат «Реалу» миллиардную прибыль после перехода Мбаппе

По информации источника, «Реал» рассчитывает подписать с футболистом долгосрочный контракт на шесть лет.

«Переход Мбаппе в “Реал” будет означать для клуба еще один качественный скачок в Лиге чемпионов и беспрецедентный экономический прогресс. Продажа всех видов продукции с именем Мбаппе установит новые рекорды. Все нынешние спонсоры, сотрудничающие с “Реалом”, должны будут увеличить свои предложения, потому что прибудут конкуренты, которые поднимут цены на рынке. Не забывайте и о спонсорстве обновленного “Сантьяго Бернабеу”. Первые расчеты предсказывают, что переход Мбаппе в “Реал” принесет клубу доход в размере одного миллиарда евро. Это цифра может быть увеличена в зависимости от титулов, что команда выиграет с Килианом», — сказано в материале.

Также в материале отмечается, что «Реал» близок к подписанию контракта с Мбаппе и уже определился с датой его дебюта. 24-летний француз дебютирует за «сливочных» 12 августа в выездном матче первого тура Ла Лиги против «Атлетика».

Действующий контракт Мбаппе с «Пари Сен-Жермен» истекает летом 2024 года и нападающий не намерен его продлевать. Французский клуб ищет варианты продать игрока этим летом, чтобы в следующее трансферное окно не потерять его бесплатно.