«Барселона» впервые за 44 года будет выступать в белой выездной форме

Комплект формы на новый сезон является отсылкой к форме каталонского клуба 1970-х годов. Отмечается, что она вдохновлена футболистом Йоханом Кройфом, который выступал за «Барселону» с 1973 по 1978 год, а затем работал в качестве главного тренера команды в 1988—1996 годах. Также на форме есть логотип, который клуб использовал с 1975 по 2002 год. Манжеты рукавов выполнены в сине-гранатовых цветах. В комплект также входят синие шорты и гетры с сине-гранатовыми полосками.