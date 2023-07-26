«Барселона» впервые за 44 года будет выступать в белой выездной форме
Футбольный клуб «Барселона» представил на сайте выездную форму на сезон-2023/24, футболка выполнена в белом цвете.
Футбольный клуб «Барселона» представил на сайте выездную форму на сезон-2023/24, футболка выполнена в белом цвете.
Комплект формы на новый сезон является отсылкой к форме каталонского клуба 1970-х годов. Отмечается, что она вдохновлена футболистом Йоханом Кройфом, который выступал за «Барселону» с 1973 по 1978 год, а затем работал в качестве главного тренера команды в 1988—1996 годах. Также на форме есть логотип, который клуб использовал с 1975 по 2002 год. Манжеты рукавов выполнены в сине-гранатовых цветах. В комплект также входят синие шорты и гетры с сине-гранатовыми полосками.
«Комплект представлен в рамках кампании “Здесь, чтобы вести за собой”, которая стартовала с выпуском первого комплекта для сезона-2023/24. Это напоминание об одной из основ, делающих “Барсу” уникальной во всем мире, — вести за собой во всем, что она делает. Таким образом, как и игроки прошлых прошлых лет, молодые спортсмены “Барселоны” будут продолжать вести и показывать путь клуба в ближайшие годы», — говорится на официальном сайте каталонцев.