«Манчестер Сити» обыграл «Баварию» в выставочном матче в Японии
Матч прошел в Токио, в рамках турне обоих клубов по Азии.
Манчестер Сити
Бавария
Матч прошел в Токио, в рамках турне обоих клубов по Азии.
Футболисты «Манчестер Сити» добились победы над «Баварией» в товарищеском матче.
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.
В составе английской команды голы забили Джеймс Макэйти и Эмерик Ляпорт, у мюнхенцев отличился Матис Тель. Оба клуба сыграли два тайма практически полностью разными составами.
30 июля «Манчестер Сити» проведет товарищеский матч с «Атлетико» в Южной Корее. «Бавария» 2 августа сыграет с «Ливерпулем» в Сингапуре.