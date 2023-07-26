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16:11 (мск), источник: Sportmail.ru

«Манчестер Сити» обыграл «Баварию» в выставочном матче в Японии

Матч прошел в Токио, в рамках турне обоих клубов по Азии.

Манчестер Сити
Бавария
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Источник: Reuters

Футболисты «Манчестер Сити» добились победы над «Баварией» в товарищеском матче.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.

В составе английской команды голы забили Джеймс Макэйти и Эмерик Ляпорт, у мюнхенцев отличился Матис Тель. Оба клуба сыграли два тайма практически полностью разными составами.

30 июля «Манчестер Сити» проведет товарищеский матч с «Атлетико» в Южной Корее. «Бавария» 2 августа сыграет с «Ливерпулем» в Сингапуре.

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