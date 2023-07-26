«Манчестер Сити» обыграл «Баварию» в выставочном матче в Японии

Футболисты «Манчестер Сити» добились победы над «Баварией» в товарищеском матче.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.

В составе английской команды голы забили Джеймс Макэйти и Эмерик Ляпорт, у мюнхенцев отличился Матис Тель. Оба клуба сыграли два тайма практически полностью разными составами.