«Манчестер Юнайтед» проиграл дортмундской «Боруссии»
«Манчестер Юнайтед» уступил дортмундской «Боруссии» (2:3) в товарищеском матче, который прошел в Лас-Вегасе.
«Манчестер Юнайтед» уступил дортмундской «Боруссии» (2:3) в товарищеском матче, который прошел в Лас-Вегасе.
В первом тайме «Юнайтед» открыли счет на 24-й минуте усилиями португальского защитника Диего Далота. В концовке тайма «Боруссия» смогла выйти вперед благодаря Дониэллу Малену, который забил два мяча с разницей в одну минуту (43', 44'). Во втором тайме команды обменялись забитыми мячами — на гол Антони (55') дортмундцы ответили мячом Юссуфы Мукоко (71').
«Манчестер Юнайтед» завершил свое американское турне, выиграв лишь один матч из четырех. У подопечных Эрика Тен Хага запланированы еще две товарищеские игры — против «Ланса» в Манчестере (5 августа) и против «Атлетика» в Дублине (6 августа).
«Боруссия» завершит свое турне по США 2 августа матчем с «Челси». 6 августа подопечные Эдина Терзича дома проведут заключительную товарищескую игру против «Аякса».