«Манчестер Юнайтед» проиграл дортмундской «Боруссии»

В первом тайме «Юнайтед» открыли счет на 24-й минуте усилиями португальского защитника Диего Далота. В концовке тайма «Боруссия» смогла выйти вперед благодаря Дониэллу Малену, который забил два мяча с разницей в одну минуту (43', 44'). Во втором тайме команды обменялись забитыми мячами — на гол Антони (55') дортмундцы ответили мячом Юссуфы Мукоко (71').

«Манчестер Юнайтед» завершил свое американское турне, выиграв лишь один матч из четырех. У подопечных Эрика Тен Хага запланированы еще две товарищеские игры — против «Ланса» в Манчестере (5 августа) и против «Атлетика» в Дублине (6 августа).