СМИ: представители «Баварии» прибыли в Англию для переговоров по Кейну

Представители «Баварии» хотели встретиться с председателем правления «шпор» Дэниэлом Леви в пятницу, однако встречу перенесли на понедельник. Боссы мюнхенского клуба планируют заключить сделку по переходу футболиста сборной Англии до конца недели.

Ранее «Тоттенхэм» уже отклонил два предложения «Баварии» по трансферу Харри Кейна. Действующие чемпионы Германии хотели купить 30-летнего нападающего за € 70 млн и в дополнение к этой сумме предлагали различные бонусы.