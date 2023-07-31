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15:50 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: представители «Баварии» прибыли в Англию для переговоров по Кейну

Исполнительный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен и технический директор клуба Марко Неппе прибыли в Лондон для переговоров с клубом «Тоттенхэм Хотспур» по трансферу Харри Кейна, сообщает The Times.

Бавария
Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Представители «Баварии» хотели встретиться с председателем правления «шпор» Дэниэлом Леви в пятницу, однако встречу перенесли на понедельник. Боссы мюнхенского клуба планируют заключить сделку по переходу футболиста сборной Англии до конца недели.

Ранее «Тоттенхэм» уже отклонил два предложения «Баварии» по трансферу Харри Кейна. Действующие чемпионы Германии хотели купить 30-летнего нападающего за € 70 млн и в дополнение к этой сумме предлагали различные бонусы.

Кейн выступает за «Тоттенхэм Хотспур» с 2011 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года. Форвард является лучшим бомбардиром в истории «шпор». На его счету 280 голов в различных турнирах.

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 СМИ: представители «Баварии» прибыли в Англию для переговоров по Кейну
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