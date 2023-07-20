Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Биркиркара
Марибор
Футбол. Еврокубки
18:00
Санта-Колома
Пенибонт
Футбол. Еврокубки
18:30
Транс
Пюник
Футбол. Еврокубки
18:30
РФШ
ФК Македония
Футбол. Еврокубки
18:30
Пайде
Б-36
Футбол. Еврокубки
19:00
Милсами
Паневежис
Футбол. Еврокубки
19:00
Хонка
Тобол Кс
Футбол. Еврокубки
19:45
Левадия
Жилина
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Мн
Железничар
Футбол. Еврокубки
20:00
Зимбру
Ла Фиорита
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Бт
Тирана
Футбол. Еврокубки
20:00
Дила
ДАК
Футбол. Еврокубки
21:00
Неман
Вадуц
Футбол. Еврокубки
21:00
Эгнатия
Арарат-Армения
Футбол. Еврокубки
21:00
Викингур Л
Интер Э
Футбол. Еврокубки
21:00
Гиляни
Прогрес
Футбол. Еврокубки
21:00
Конна'с Куэй
КА Акюрейри
Футбол. Еврокубки
21:30
Арсенал Тв
Алашкерт
Футбол. Еврокубки
21:30
Гленторан
Гзира Юнайтед
Футбол. Еврокубки
21:45
Дандолк
Мэгпайс
Футбол. Еврокубки
21:45
Влазния
Линфилд
Футбол. Еврокубки
21:45
Хаверфордуэст
Шкендия
Футбол. Еврокубки
21:45
Дерри Сити
ХБ Торсхавн
Футбол. Еврокубки
21:45
Викингур Р
Рига
Футбол. Еврокубки
21:45
Сент-Патрик'с Атлетик
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
22:00
Сараево
Торпедо Кт
Футбол. Еврокубки
22:00
Крусейдерс
Хака
Футбол. Еврокубки
22:00
Шкупи
Хегельманн Литауэн
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
28.05
Арсенал
Вулверхэмптон
50
28.05
Астон Вилла
Брайтон
21
28.05
Брентфорд
Манчестер Сити
10
28.05
Челси
Ньюкасл Юнайтед
11
28.05
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест
11
28.05
Эвертон
Борнмут
10
28.05
Лидс
Тоттенхэм Хотспур
14
28.05
Лестер
Вест Хэм Юнайтед
21
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
12:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Драка кенгуру помешала игрокам «Тоттенхэма» доиграть партию игры в гольф

Партия игры в гольф футболистов «Тоттенхэма» Харри Кейна и Джеймса Мэддисона была прервана парой дерущихся кенгуру.

Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

«Тоттенхэм» отправился в предсезонный тур в Австралию. После поражения в товарищеском матче от «Вест Хэма» со счетом 2:3 Харри Кейн и Джеймс Мэддисон решили расслабиться, сыграв партию в гольф. Игра была прервана из-за поединка, устроенного крупными сумчатыми.

Кейн поделился видео боя животных в соцсетях: «Успокойтесь, ребята, я тут пытаюсь совершить удар».

Джеймс Мэддисон недавно стал игроком «Тоттенхэма», перейдя в лондонский клуб из вылетевшего в Чемпионшип «Лестера». Гарри Кейн — воспитанник «Тоттенхэма» и всю карьеру, за исключением кратковременных аренд в ее начале, провел за «шпор».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Костомаров рассказал, как адаптируется к жизни после больницы
Семак: Марио можно будет увидеть на поле уже в ближайших матчах
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь