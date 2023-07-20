Драка кенгуру помешала игрокам «Тоттенхэма» доиграть партию игры в гольф

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=443ce265885899f3&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456239152" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Тоттенхэм» отправился в предсезонный тур в Австралию. После поражения в товарищеском матче от «Вест Хэма» со счетом 2:3 Харри Кейн и Джеймс Мэддисон решили расслабиться, сыграв партию в гольф. Игра была прервана из-за поединка, устроенного крупными сумчатыми.

Кейн поделился видео боя животных в соцсетях: «Успокойтесь, ребята, я тут пытаюсь совершить удар».