Драка кенгуру помешала игрокам «Тоттенхэма» доиграть партию игры в гольф
Партия игры в гольф футболистов «Тоттенхэма» Харри Кейна и Джеймса Мэддисона была прервана парой дерущихся кенгуру.
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Партия игры в гольф футболистов «Тоттенхэма» Харри Кейна и Джеймса Мэддисона была прервана парой дерущихся кенгуру.
«Тоттенхэм» отправился в предсезонный тур в Австралию. После поражения в товарищеском матче от «Вест Хэма» со счетом 2:3 Харри Кейн и Джеймс Мэддисон решили расслабиться, сыграв партию в гольф. Игра была прервана из-за поединка, устроенного крупными сумчатыми.
Кейн поделился видео боя животных в соцсетях: «Успокойтесь, ребята, я тут пытаюсь совершить удар».
Джеймс Мэддисон недавно стал игроком «Тоттенхэма», перейдя в лондонский клуб из вылетевшего в Чемпионшип «Лестера». Гарри Кейн — воспитанник «Тоттенхэма» и всю карьеру, за исключением кратковременных аренд в ее начале, провел за «шпор».