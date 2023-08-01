«Ювентус» и «Челси» договорились об обмене Влаховича и Лукаку
«Челси» договорился с «Ювентусом» о сделке по обмену нападающего Ромелу Лукаку на нападающего Душана Влаховича. Об этом сообщает издание Sky Sport Italia.
Челси
Ювентус
По информации источника, клубы находятся в процессе обсуждения условий трансфера из-за разницы в возрасте и цене футболистов. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего Лукаку в 40 млн евро, в то время как 23-летний Влахович оценивается в 70 млн евро. Туринцы рассчитывают получить от лондонцев не менее 35 млн евро.
Лукаку перешел в «Челси» в 2021 году из «Интера» за 113 млн евро. Прошлый сезон бельгиец провел в «Интере» на правах аренды. Он принял участие в 37 матчах миланского клуба, в которых забил 14 голов и отдал семь результативных передач.
Влахович перешел в «Ювентус» в 2022 году из «Фиорентины» за 81,6 млн евро. Серб провел за туринский клуб 42 матча, в которых забил 14 мячей и отдал четыре результативные передачи.