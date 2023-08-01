«Ювентус» и «Челси» договорились об обмене Влаховича и Лукаку

По информации источника, клубы находятся в процессе обсуждения условий трансфера из-за разницы в возрасте и цене футболистов. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего Лукаку в 40 млн евро, в то время как 23-летний Влахович оценивается в 70 млн евро. Туринцы рассчитывают получить от лондонцев не менее 35 млн евро.

Лукаку перешел в «Челси» в 2021 году из «Интера» за 113 млн евро. Прошлый сезон бельгиец провел в «Интере» на правах аренды. Он принял участие в 37 матчах миланского клуба, в которых забил 14 голов и отдал семь результативных передач.