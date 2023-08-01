Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Валмиера
Тре Пенне
Футбол. Еврокубки
20:30
Панатинаикос
Днепр-1
Футбол. Еврокубки
20:30
Зимбру
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
21:00
Олимпия Л
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
21:00
БАТЭ
Арис Л
Футбол. Еврокубки
21:00
Эсперанж
ТНС
Футбол. Еврокубки
21:30
Слован Бр
Зриньски
Футбол. Еврокубки
21:30
Бальцан
Неман
Футбол. Еврокубки
21:45
Партизани
Атлетик Э
Футбол. Еврокубки
22:00
Будучност
Струга
Все события
Фоторепортажи
16Ферстаппен обошел Сенну благодаря победе в Австрии
22«Краснодар» обыграл «Динамо» в стартовом матче ЧР
09:26 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ювентус» и «Челси» договорились об обмене Влаховича и Лукаку

«Челси» договорился с «Ювентусом» о сделке по обмену нападающего Ромелу Лукаку на нападающего Душана Влаховича. Об этом сообщает издание Sky Sport Italia.

Челси
Ювентус
Наверх
Источник: Reuters

По информации источника, клубы находятся в процессе обсуждения условий трансфера из-за разницы в возрасте и цене футболистов. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего Лукаку в 40 млн евро, в то время как 23-летний Влахович оценивается в 70 млн евро. Туринцы рассчитывают получить от лондонцев не менее 35 млн евро.

Лукаку перешел в «Челси» в 2021 году из «Интера» за 113 млн евро. Прошлый сезон бельгиец провел в «Интере» на правах аренды. Он принял участие в 37 матчах миланского клуба, в которых забил 14 голов и отдал семь результативных передач.

Влахович перешел в «Ювентус» в 2022 году из «Фиорентины» за 81,6 млн евро. Серб провел за туринский клуб 42 матча, в которых забил 14 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 АПЛ внесет изменения в правила перед стартом нового сезона
World Athletics сохраняет запрет на участие россиян в соревнованиях
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь