«Валенсия» попросит своих болельщиков не есть семечки на стадионе

В клубе считают, что употребление семян подсолнечника ведет к созданию на стадионе антисанитарных условий. Шелуха от семечек привлекает крыс, что создает определенные неудобства. Кроме того, «Валенсия» получает жалобы от проживающих по соседству со стадионом горожан, которым жалуются на шум от техники, используемой для уборки трибун от шелухи.

«Валенсия» запретит продажу семечек на стадионе и будет требовать от болельщиков пакет для шелухи на случай, если они все же решат пронести их на игру. Данные меры будут введены уже на ближайшей домашней игре «Валенсии» против «Астон Виллы», где будет разыгран предсезонный кубок «Таронха», и будут действовать на всех домашних матчах «Валенсии» в этом сезоне.