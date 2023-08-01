Более 30 тысяч болельщиков «Бока Хуниорс» посетили презентацию Кавани

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456239203" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На домашний стадион аргентинского клуба «Бомбонера» поприветствовать уругвайского футболиста пришли более 30 тысяч болельщиков, сообщает Mundo Deportivo.

36-летний Кавани вышел на поле в форме «Боки» с номером 10 и вместе со своей семьей.

Бывший форвард «ПСЖ», «Наполи» и «Манчестер Юнайтед» подписал контракт до декабря 2024 года.