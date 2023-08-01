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10:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Более 30 тысяч болельщиков «Бока Хуниорс» посетили презентацию Кавани

В Аргентине состоялась презентация 36-летнего уругвайского форварда Эдинсона Кавани.

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На домашний стадион аргентинского клуба «Бомбонера» поприветствовать уругвайского футболиста пришли более 30 тысяч болельщиков, сообщает Mundo Deportivo.

36-летний Кавани вышел на поле в форме «Боки» с номером 10 и вместе со своей семьей.

Бывший форвард «ПСЖ», «Наполи» и «Манчестер Юнайтед» подписал контракт до декабря 2024 года.

Кавани был свободным агентом после расторжения контракта с «Валенсией».

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