Более 30 тысяч болельщиков «Бока Хуниорс» посетили презентацию Кавани
В Аргентине состоялась презентация 36-летнего уругвайского форварда Эдинсона Кавани.
В Аргентине состоялась презентация 36-летнего уругвайского форварда Эдинсона Кавани.
На домашний стадион аргентинского клуба «Бомбонера» поприветствовать уругвайского футболиста пришли более 30 тысяч болельщиков, сообщает Mundo Deportivo.
36-летний Кавани вышел на поле в форме «Боки» с номером 10 и вместе со своей семьей.
Бывший форвард «ПСЖ», «Наполи» и «Манчестер Юнайтед» подписал контракт до декабря 2024 года.
Кавани был свободным агентом после расторжения контракта с «Валенсией».