«Интер» обыграл «ПСЖ» в товарищеском матче

Встреча прошла в Токио и завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба Серии А, в составе которого голами отметились Себастьяно Эспозито, он забил мяч на 81-й минуте и Стефано Сенси, который отправил мяч в сетку ворот спустя две минуты после первого гола сокомандника. У парижан отличился Витинья на 63-й минуте матча.