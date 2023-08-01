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15:37 (мск), источник: Sportmail.ru

«Интер» обыграл «ПСЖ» в товарищеском матче

Футбольный клуб «Интер» одержал победу над французским «ПСЖ» в товарищеском матче в рамках предсезонного турне по Азии.

ПСЖ
Интер
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Встреча прошла в Токио и завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба Серии А, в составе которого голами отметились Себастьяно Эспозито, он забил мяч на 81-й минуте и Стефано Сенси, который отправил мяч в сетку ворот спустя две минуты после первого гола сокомандника. У парижан отличился Витинья на 63-й минуте матча.

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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не был включен в заявку команды на сбор.

В следующем контрольном матче «Интер» сыграет против австрийского «Зальцбурга» 9 августа. А «ПСЖ» встретится с корейским «Чонбук Хендэ Моторс» 3 августа.

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 «Интер» обыграл «ПСЖ» в товарищеском матче
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