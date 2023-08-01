«Интер» обыграл «ПСЖ» в товарищеском матче
Футбольный клуб «Интер» одержал победу над французским «ПСЖ» в товарищеском матче в рамках предсезонного турне по Азии.
ПСЖ
Интер
Встреча прошла в Токио и завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба Серии А, в составе которого голами отметились Себастьяно Эспозито, он забил мяч на 81-й минуте и Стефано Сенси, который отправил мяч в сетку ворот спустя две минуты после первого гола сокомандника. У парижан отличился Витинья на 63-й минуте матча.
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не был включен в заявку команды на сбор.
В следующем контрольном матче «Интер» сыграет против австрийского «Зальцбурга» 9 августа. А «ПСЖ» встретится с корейским «Чонбук Хендэ Моторс» 3 августа.