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09:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший игрок «Реала» нанес страшную травму сопернику: видео

Защитник «Флуминенсе» Марсело нанес жуткую травму защитнику «Аргентинос Хуниорс» Лучиано Санчесу в первом матче ⅛ финала Кубка Либертадорес.

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Источник: Reuters

На 58-й минуте бывший игрок «Реала» во время дриблинга случайно сломал аргентинцу ногу. Санчес пытался отобрать мяч у Марсело и выставил ногу вперед, на которую Марсело случайно наступил. После наступа бразильца нога Санчеса жутко вывихнулась в области колена.

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Главный арбитр встречи незамедлительно показал Марсело красную карточку. 35-летний бразилец покидал поле в слезах и позже извинился перед Санчесом в соцсетях.

«Сегодня мне пришлось пережить очень сложный момент на поле. Я случайно травмировал коллегу. Я хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления, Лучано Санчес. Вся сила мира тебе!» — написал Марсело.

По предварительным данным, из-за травмы Санчес может пропустить около года.

Марсело вернулся в Бразилию этой зимой, подписав контракт с родным «Флуминенсе» до конца 2024 года. В этом сезоне он провел за клуб из Рио 15 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

С 2007 по 2022 год Марсело выступал за «Реал». Бразилец выиграл с мадридским клубом выиграл 25 титулов, включая шесть титулов чемпиона Испании и пять титулов победителя Лиги чемпионов. Всего за «Реал» Марсело провел 546 матчей, в которых забил 38 голов и отдал 103 голевые передачи.

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