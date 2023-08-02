Бывший игрок «Реала» нанес страшную травму сопернику: видео

На 58-й минуте бывший игрок «Реала» во время дриблинга случайно сломал аргентинцу ногу. Санчес пытался отобрать мяч у Марсело и выставил ногу вперед, на которую Марсело случайно наступил. После наступа бразильца нога Санчеса жутко вывихнулась в области колена.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=65ea99f4ee5b83f0&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456239208&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. 18+ Видео для лиц старше 18 лет Показать видео

Главный арбитр встречи незамедлительно показал Марсело красную карточку. 35-летний бразилец покидал поле в слезах и позже извинился перед Санчесом в соцсетях.

«Сегодня мне пришлось пережить очень сложный момент на поле. Я случайно травмировал коллегу. Я хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления, Лучано Санчес. Вся сила мира тебе!» — написал Марсело.

По предварительным данным, из-за травмы Санчес может пропустить около года.

Марсело вернулся в Бразилию этой зимой, подписав контракт с родным «Флуминенсе» до конца 2024 года. В этом сезоне он провел за клуб из Рио 15 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.