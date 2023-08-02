Бывший игрок «Реала» нанес страшную травму сопернику: видео
Защитник «Флуминенсе» Марсело нанес жуткую травму защитнику «Аргентинос Хуниорс» Лучиано Санчесу в первом матче ⅛ финала Кубка Либертадорес.
Защитник «Флуминенсе» Марсело нанес жуткую травму защитнику «Аргентинос Хуниорс» Лучиано Санчесу в первом матче ⅛ финала Кубка Либертадорес.
На 58-й минуте бывший игрок «Реала» во время дриблинга случайно сломал аргентинцу ногу. Санчес пытался отобрать мяч у Марсело и выставил ногу вперед, на которую Марсело случайно наступил. После наступа бразильца нога Санчеса жутко вывихнулась в области колена.
Главный арбитр встречи незамедлительно показал Марсело красную карточку. 35-летний бразилец покидал поле в слезах и позже извинился перед Санчесом в соцсетях.
«Сегодня мне пришлось пережить очень сложный момент на поле. Я случайно травмировал коллегу. Я хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления, Лучано Санчес. Вся сила мира тебе!» — написал Марсело.
По предварительным данным, из-за травмы Санчес может пропустить около года.
Марсело вернулся в Бразилию этой зимой, подписав контракт с родным «Флуминенсе» до конца 2024 года. В этом сезоне он провел за клуб из Рио 15 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.
С 2007 по 2022 год Марсело выступал за «Реал». Бразилец выиграл с мадридским клубом выиграл 25 титулов, включая шесть титулов чемпиона Испании и пять титулов победителя Лиги чемпионов. Всего за «Реал» Марсело провел 546 матчей, в которых забил 38 голов и отдал 103 голевые передачи.